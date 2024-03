RG Burig richtet Ski-Finale aus und holt einen Kreistitel

Ein großes Finalwochenende veranstaltete zuletzt die RG Burig Mindelheim um den Kreis-Cup Unterallgäu-Memmingen und den Ziener-Cup am Söllereck. Bei zwei Parallelslaloms gab es packende Duelle zu sehen.

Die Skirennläufer und -läuferinnen mussten bei den Parallelslaloms im Rahmen des Kreiscups einmal den roten Kurs und im zweiten Durchgang den blauen Kurs gegeneinander bewältigen. Hier gab es unter den 106 Teilnehmer spannende Duelle zu sehen. Neun Podestplätze gingen allein an den Ausrichter des Finalwochenendes, die RG Burig Mindelheim. Erste Plätze belegten Tobias Neumaier (U10), Holly Holzheu (U12), Maximiliane Lochbrunner (U8), Ludwig Högel (U10), Pia Lotta Holzheu (U12), Mira Dames und Phillipp Möntmann (beide U14), Sanni Müller (U16) wurden jeweils Zweite. Paul Zeiler erreichte einen dritten Platz.

Die Skirennläufer der RG Burig Mindelheim holten sich viele gute Platzierungen beim Ziener-Cup und der Kreismeisterschaft. Foto: Monika Burig

Spannend wurde es dann in den Viertelfinals um den Unterallgäuer Meistertitel. Gleich vier Mädchen und zwei Buben der RG Burig hatten sich dafür qualifiziert. Für Mira Dames, Philipp Möntmann und Paul Zeiler war das Viertelfinale aus dann allerdings Endstation. Sanni Müller, Holly Holzheu und Julia Möntmann erreichten das Halbfinale. Im großen Finale standen sich am Ende die beiden Vereinskolleginnen Sanni Müller und Holly Holzheu gegenüber. Den Sieg und damit den Titel der Unterallgäuer Meisterin sicherte sich Sanni Müller. Unterallgäuer Meister in der Bubenwertung wurde Finn Kulle vom SSV Markt Rettenbach vor Kilian Kohler vom SSV Wildpoldsried.

111 Starter beim Ziener-Cup

Am zweiten Renntag stand das letzte Rennen im Ziener-Cup an. Auf gleicher Strecke absolvierten insgesamt 111 Starter aus dem Bereich Allgäu Nord den Parallelslalom mit großer Begeisterung und starkem Einsatz. Die Startrampe, die extra vom Bayerischen Skiverband ausgeliehen wurde, verlieh den Teilnehmern ein Gefühl von Weltcup-Feeling. Auch wenn dieser Wettbewerb keinen Platz mehr im internationalen FIS-Kalender findet, sind die jungen Athleten im Allgäu nach wie vor glücklich, dass dieses Format auf Ebene des Allgäuer Skiverbands ausgetragen wird. Erneut konnte die RG einige Podestplätze verbuchen.

Zoe Fischer von der RG Burig Mindelheim wurde Zweite im Ziener-Cup. Foto: Monika Burig

In der U12 siegte Pia Lotta Holzheu, die Klasse U14 entschied Zoe Fischer für sich. Zweite Plätze erreichten Mira Dames und Philipp Möntmann (beide U14), Julia Möntmann wurde in der U16-Klasse Dritte. Um den Meister der Rennserie zu ermitteln, wurden auch hier Finalläufer ausgetragen. Die RG Burig stellte drei Mädchen und mit Paul Zeiler einen Buben in den Viertelfinals.

Am Ende ging der Tagessieg an Maja Dieterich vom SC Königsbrunn vor Zoe Fischer von der RG Burig. Rang drei ging an Finja Bader vom SSV Wilpoldsried. Den Sieg in der Bubenklasse sicherte sich Elias Lohrmann vom SSV Wilpoldsried vor Fabian Kuchenbauer (SC Königsbrunn) und Kilian Kohler (SSV Wilpoldsried).

Die weiteren Ergebnisse im Kreiscup und Ziener-Cup

Kreis-Cup

U12 w 4. Antonia Möntmann, 5. Johanna Neumaier U14 m 6. Johann Högel U16 w 4. Julia Möntmann, 6. Sophia Fugger, 8. Marlene Den Besten Roda, 10. Lena Hallwachs

Ziener-Cup

U10 m 9. Tobias Neumaier U12 w 6. Antonia Möntmann, 7. Johanna Neumaier U16 w 8. Marlende Den Besten Roda, 9. Sophia Fugger, 10. Lena Hallwachs U16 m 4. Paul Zeiler