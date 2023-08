Skyline Park bei Nacht 2023: Tickets, Preise, Öffnungszeiten und Programm

Hier finden Sie alle Infos zum Event "Skyline Park bei Nacht 2023". Wir beantworten alle Fragen rund um Tickets, Preise, Öffnungszeiten und Programm.

Im August findet das Event " Skyline Park bei Nacht 2023" bei Rammingen statt. Der größte Freizeitpark in Bayern öffnet seine Tore mit einem besonderen Abendprogramm.

Wir beantworten alle Fragen zum Event: Wo gibt es Tickets für "Skyline Park bei Nacht" und wie viel kosten sie? Welche Attraktionen und musikalischen Highlights erwarten die Besucher? Wann öffnet der Skyline Park an diesem Abend und bis wann dauert das Event?

"Skyline Park bei Nacht" 2023: Termin des Events

Die Veranstaltung "Skyline Park bei Nacht" findet am Montag, den 14. August 2023, ab 17 Uhr im bayerischen Rammingen statt und verspricht einen unterhaltsamen Abend für Groß und Klein mit musikalischer Unterhaltung, zahlreichen Fahrgeschäften und Attraktionen, sowie einem abschließenden Feuerwerk.

Wichtig: Alle Parkgäste sollten beachten, dass bei schlechtem Wetter ein Ausweichtermin für das Event am Samstag, dem 19. August 2023, vorgesehen ist.

Tickets: "Skyline Park bei Nacht" 2023

Um Zutritt zum diesjährigen "Skyline Park bei Nacht"-Event zu haben, ist das reguläre Tagesticket ausreichend. Somit können Besucher, die tagsüber bereits im Park sind, auch teilnehmen. Es gibt aber auch extra Abendkarten zu einem Sonderpreis, speziell für das nächtliche Programm. Die Tickets können online auf der offiziellen Website erworben werden.

Es gilt zu beachten, dass der Einlass in den Park nur mit einem ausgedruckten Ticket möglich ist. Bitte beachten Sie außerdem, dass bei schlechtem Wetter ein Ausweichtermin am Samstag, dem 19. August 2023, vorgesehen ist. Gekaufte Tickets gelten auch für die eventuelle Verschiebung der Veranstaltung - ein Umtausch oder eine Rückgabe der Karten ist ausgeschlossen.

"Skyline Park bei Nacht" 2023: Preise zum Eintritt

Die Tickets für die Veranstaltung "Skyline Park bei Nacht 2023" sind zum Preis von 22 Euro im Online-Ticket-Shop erhältlich. Das reguläre Tagesticket gilt ebenfalls für die abendliche Veranstaltung.

Öffnungszeiten und Programm: "Skyline Park bei Nacht" 2023

Der bayrische Skyline Park wird am Montag, den 14. August 2023, bis Mitternacht geöffnet sein. Die erworbenen Tickets ermöglichen den Zutritt zum Park ab 17 Uhr.

Die Besucherinnen und Besucher erwartet ein abwechslungsreiches Programm mit Live-Bands und verschiedenen gastronomischen Angeboten. Neu bespielte Flächen sorgen für zusätzliche Attraktionen. Die musikalische Untermalung reicht von Alpenrock mit den "LAUSBUAM" im Bayerischen Dorf bis zu Reggae-Klängen des Sängers "Finton" aus Simbabwe, welcher eigene Songs, aber auch Klassiker wie "No Women, No Cry" performen wird. Die Coverband "Hüttenpower" verspricht weitere musikalische Highlights in der Kuhstall-Area. Adi Hauke, DJ High Def und Sigi Eckl sorgen ebenfalls für Musik.

Natürlich können neben den musikalischen Angeboten alle über 60 Attraktionen des Parks bis Mitternacht genutzt werden. Im Freizeitpark geht es mit den Fahrgeschäften, wie der Name schon vermuten lässt, hoch hinaus: Ob Sky Wheel, Sky Dragster, Sky Spin, Sky Rider, Sky Shot oder Sky Circle - die meisten Attraktionen sind wohl nur etwas für Schwindelfreie.

Die Besucher werden außerdem von zahlreichen Walk-Acts in der zauberhaften Nachtwelt des Parks begrüßt. Als Höhepunkt des Abendprogramms erwartet die Gäste ein Feuerwerk um 23 Uhr, welches den Himmel über dem Skyline Park in hellem Licht erstrahlen lässt.