„Skyline Park bei Nacht" 2025 endet mit buntem Feuerwerk

Bad Wörishofen/Rammingen

„Skyline Park bei Nacht“ 2025 endet mit buntem Feuerwerk

Die Veranstaltung „Skyline Park bei Nacht“ bot einen unvergesslichen Abend voller Lichter und Musik im größten Freizeitpark Bayerns. Höhepunkt war ein spektakuläres Feuerwerk.
    Das bunte Feuerwerk bildete den Abschluss der Veranstaltung „Skyline Park bei Nacht“.
    Das bunte Feuerwerk bildete den Abschluss der Veranstaltung „Skyline Park bei Nacht". Foto: Bernd Feil

    Pünktlich um 23 Uhr begann der Höhepunkt der Veranstaltung „Skyline Park bei Nacht“: ein buntes Feuerwerk, das nicht nur die Parkbesucherinnen und -besucher in seinen Bann zog, sondern auch von Weitem sichtbar war. Zusammen mit den vielen Lichtern des Parks bildete es den farbenfrohen Abschluss eines vielfältigen Abends in Bayerns größtem Freizeitpark, an dem neben zahlreichen Attraktionen auch Livemusik und ein Showprogramm für die ganze Familie geboten war.

