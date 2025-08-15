„Skyline Park bei Nacht“ 2025 endet mit buntem Feuerwerk

Pünktlich um 23 Uhr begann der Höhepunkt der Veranstaltung „Skyline Park bei Nacht“: ein buntes Feuerwerk, das nicht nur die Parkbesucherinnen und -besucher in seinen Bann zog, sondern auch von Weitem sichtbar war. Zusammen mit den vielen Lichtern des Parks bildete es den farbenfrohen Abschluss eines vielfältigen Abends in Bayerns größtem Freizeitpark, an dem neben zahlreichen Attraktionen auch Livemusik und ein Showprogramm für die ganze Familie geboten war.

