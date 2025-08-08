Skyline Park bei Nacht 2025: Wo kann man parken?

Wenn die Dämmerung einsetzt und der Mond über Bayerns größtem Freizeitpark aufgeht, beginnt ein Spektakel. Am Donnerstag, 14. August 2025, lädt der Allgäu Skyline Park bei Bad Wörishofen wieder zu „Skyline Park bei Nacht“. Von 17 Uhr bis Mitternacht verwandelt sich der Park in eine funkelnde Erlebniswelt mit über 60 Attraktionen, Live-Musik und einem großen Showprogramm für die ganze Familie. Die Parkplatzsuche wird dabei erfahrungsgemäß zu einer wichtigen Frage. Hier gibt es die Antworten.

Einmal die Lieblingsachterbahn im Dunkeln fahren, während bunte Lichter die Schienen illuminieren und Musik durch die Luft schwingt – dieses besondere Erlebnis zieht jährlich Tausende von Besuchern an. Das Event „Skyline Park bei Nacht“ hat sich längst zu einem festen Highlight im Veranstaltungskalender der Region entwickelt und verspricht auch in diesem Jahr wieder einen unvergesslichen Sommerabend.

Von Alpenrock bis DJ-Beats: das musikalische Programm

An allen Ecken und Enden des Parks sorgen Live-Künstler für die perfekte Stimmung. Im bayerischen Dorf heizen die Alpenrocker von Lausbuam dem Publikum ein. Wer es grooviger mag, kommt bei der Funkzahn Band auf seine Kosten, die mit einer Mischung aus Funk, Soul und Latin für beste Laune sorgt. Handgemachte Musik mit Herzblut präsentiert Adi Hauke, während DJ Luca Riccobono und DJ Robbie Hochwind die Tanzflächen bis in die späten Abendstunden mit elektronischen Beats füllen.

Ein Fest für die ganze Familie

Auch für die jüngsten Gäste wird der Abend zu einem Erlebnis. Eine kreative Kinderschminkerin verwandelt die Kleinen in ihre Lieblingstiere oder Fantasiefiguren, während an der Süßen Alm farbenfrohe Airbrush-Tattoos auf die Haut gezaubert werden. Für strahlende Augen und herzhafte Lacher sorgt die Bauchrednerin Tala Glück.

Show-Acts bringen Licht in der Dunkelheit

Zwischen den Fahrgeschäften tauchen die Besucherinnen und Besucher immer wieder in faszinierende Show-Welten ein. Die mächtigen Klänge der Graf Helfenstein Trommler hallen durch den Park, während der LED-Jongleur Jan Daumin mit seinen leuchtenden Requisiten spektakuläre Bilder in die Nacht zaubert. Ein besonderer Hingucker sind die eleganten LED-Stelzenläufer der Kompanie Abgefahren, die wie Lichtgestalten durch die Wege schweben und den Park in ein funkelndes Lichtermeer verwandeln.

Der krönende Abschluss: das große Feuerwerk

Der Höhepunkt und traditionelle Abschluss des Abends ist das große Feuerwerk um 23 Uhr. Wenn die ersten Raketen in den Himmel steigen und ihn in ein Meer aus Farben tauchen, sind alle Blicke nach oben gerichtet.

Wo kann man bei Skyline Park bei Nacht parken?

Bei so einem Andrang stellt sich natürlich die Frage nach Parkplätzen. „Parkplätze stehen uns genügend Richtung Rammingen bei der Geisterbahn zur Verfügung“, teilt Tammi Gölz vom Skyline Park mit. Aber auch die großen Parkflächen unter den Solar-Carports an der A96 gegenüber des Parkgeländes könnten genutzt werden, berichtet Gölz. (mz)

Auf einen Blick: Skyline Park bei Nacht 2025

Was : Kultevent „Skyline Park bei Nacht“

Wann: Donnerstag, 14. August 2025, von 17 bis 24 Uhr

Wo: Skyline Park, Im Hartfeld 1, 86825 Bad Wörishofen

Highlights:

Über 60 Attraktionen bei Nacht

Live-Musik mit Bands und DJs

Spektakuläre LED-Shows und Walk-Acts

Großes Hochfeuerwerk um 23 Uhr

Spezielles Programm für Kinder und Familien

Weitere Informationen und Tickets: auf der offiziellen Webseite des Skyline Parks .