2500 Lehrstellen in der Region sind noch frei

Die Sommerferien stehen vor der Tür, doch einige Schulabgänger können die freie Zeit noch nicht genießen, weil sie noch keinen Ausbildungsplatz gefunden haben. Dabei sind noch viele Ausbildungsstellen im ganzen Allgäu offen. Die Agentur für Arbeit Kempten-Memmingen appelliert an die Jugendlichen und deren Eltern, die verbleibende Zeit noch zu nutzen. Unterstützung dabei gibt es dabei bei der Berufsberatung der Arbeitsagentur.

Jedes Jahr bleiben im Agenturbezirk Kempten-Memmingen viele Ausbildungsplätze unbesetzt, aktuell sind in der Region noch über 2500 Lehrstellen offen. Jeder von ihnen ist eine Chance, denn eine Ausbildung ebnet Jugendlichen den Weg in ihre berufliche Zukunft und ist der beste Schutz vor Arbeitslosigkeit. Nicht nur Eltern können ihre Kinder in dieser wichtigen Phase unterstützen. Auch Berufsberaterinnen und Berufsberater der Arbeitsagentur helfen auf dem Weg zu einer Ausbildung. Die Berufsberatung der Agentur für Arbeit Kempten-Memmingen erreicht man über Berufsberatung-Allgaeu@arbeitsagentur.de, Telefon 0800/4555500 (kostenfrei) oder über die Homepgae der Arbeitsagentur.

Vor der Ausbildung kann man auch ein Praktikum machen

Es ist auch jetzt noch möglich, einen potenziellen Ausbildungsbetrieb in einem Praktikum in den Ferien von den eigenen Stärken zu überzeugen. Denn für viele Ausbildungsberufe ist auch ein späterer Ausbildungsbeginn noch möglich. Die Berufsberaterinnen und -berater wissen, welche Unternehmen noch auf Lehrlingssuche sind, kennen die verschiedenen Ausbildungsberufe und beraten, welche Ausbildung für die Jugendlichen am besten passen könnten. Dazu haben sie viele Unterstützungsangebote in petto.

„Wer sich jetzt schnell aktiv auf Ausbildungssuche begibt, hat noch gute Chancen auf eine Lehrstelle. Gemeinsam mit den Eltern und unserer Berufsberatung lässt sich für Jugendliche hier noch viel bewegen. Mit einem Ausbildungsplatz in der Tasche kann man die Sommerferien mit einem guten Gefühl genießen“, so Maria Amtmann, Vorsitzende der Geschäftsführung der Arbeitsagentur Kempten-Memmingen. (mz)