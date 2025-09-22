Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Mindelheimer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Mindelheim
Icon Pfeil nach unten

So süß! Erstes Hundeschwimmen im Freibad von Bad Wörishofen ein voller Erfolg

Bad Wörishofen

Das Freibad wird für einen Tag zum Hundeparadies

Erstmals dürfen in Bad Wörishofens Freibad auch die Vierbeiner ins kühle Nass. Mensch und Tier sind gleichermaßen begeistert.
Von Ulla Gutmann
    • |
    • |
    • |
    Golden Retriever lieben Wasser, aber auch die vielen anderen Hunde hatten jede Menge Spaß im Wasser und beim Toben auf der Liegewiese, es war ihr Tag: Hundebadetag!
    Golden Retriever lieben Wasser, aber auch die vielen anderen Hunde hatten jede Menge Spaß im Wasser und beim Toben auf der Liegewiese, es war ihr Tag: Hundebadetag! Foto: Ulla Gutmann

    Wer am Sonntag das Freibad Sonnenbüchl suchte, der musste sich nur am Lärm orientieren. Nein, kein fröhliches Kindergeschrei wie man vermuten könnte, sondern vielstimmiges, aufgeregtes Hundegebell. Denn an diesem Tag durften sie das Gelände nutzen. Die offizielle Badesaison im Wörishofer Freibad war zu Ende und die beiden Schwimmbecken wurden neu befüllt mit Wasser ohne Chlor.

    Ins Wasser springen, den Ball holen, den Frauchen geworfen hat, schwimmen und toben, was gibt es schöneres an einem warmen Spätsommertag!
    Icon Galerie
    22 Bilder
    Saisonende, jetzt durften Hunde im Bad Wörishofer Freibad einen Tag lang toben, bellen und plantschen.

    Es war das erste Mal, dass hier ein Hundebadetag stattfindet und die Hundebesitzer waren allesamt begeistert. Lydia Katthen aus Bad Wörishofen war in Begleitung von Yorkshire Terrier Socke gekommen. Sie erzählte, dass sie schon in Neugablonz und in Augsburg beim Hundebadetag waren. „Warum machen sie das nicht auch in Bad Wörishofen, habe ich mich gefragt und jetzt ist es soweit! Wunderschön! Die Hunde sind friedlich miteinander, alle gut sozialisiert und das Gelände perfekt“, schwärmt sie.

    Lydia Katthen aus Bad Wörishofen mit ihrem Yorkshire Terrier Socke war begeistert vom ersten Hundetag in Bad Wörishofen.
    Lydia Katthen aus Bad Wörishofen mit ihrem Yorkshire Terrier Socke war begeistert vom ersten Hundetag in Bad Wörishofen. Foto: Ulla Gutmann

    Timmi, ein Appenzeller Sennenhund aus Türkheim, sechs Jahre alt, war ebenfalls total begeistert. Als lebhaft, temperamentvoll, selbstsicher und furchtlos wird die Rasse beschrieben und Timmi war nicht aus dem Wasser zu bekommen und wenn, dann nur ganz kurz um gleich wieder reinzuspringen. Dabei bellte er ausgiebig. Er war einer von denen, die man schon von weitem hörte. Die sechsjährige Kira, ein Berner Sennen-Rhodesian Ridgeback-Mix, war da schon zurückhaltender. Aber auch sie sprang ins Wasser, wenn Frauchen den Ball reinwarf. Aber auch toben auf der Liegewiese machte Spass. Das fanden auch Sam und Bobby, beides Golden Retriever, die als Wasser liebende Rassehunde auch gerne ins Becken sprangen und sich am Beckenrand wieder herausziehen ließen. 

    Australian Shepherd Hündin Asha holte freudig den Ball, den Frauchen Sandra Huber ins Wasser geworfen hatte.
    Australian Shepherd Hündin Asha holte freudig den Ball, den Frauchen Sandra Huber ins Wasser geworfen hatte. Foto: Ulla Gutmann

    Australien Shepherd Lady Asha ist erst ein Jahr alt und ein echtes „Powerpaket“, wie Frauchen Sandra Huber aus Bad Wörishofen es beschrieb. „Super ist das, wirklich klasse, dass der Hundebadetag auch hier veranstaltet wird“, freute sie sich. Samson, ein Leonberger-Sennehund-Mix ist ein leidenschaftlicher Schwimmer. Aber an diesem Sonntag genoss er es auch gemütlich auf der Liegewiese im Schatten zu faulenzen. Nebenan saß Nowak, ein Tamaskan, ein finnischer Wolfshund, zwei Jahre alt. Sein Frauchen, Brigitte Jaletzky, aus Nassenbeuren nennt ihn meist liebevoll „Hibbimann“, weil er „so hibbelig ist, überall hinmöchte und jeder ist sein Freund, den er begrüßen möchte“. Neben ihr saß ihre Bekannte, Stephanie Rösch aus Stockheim, die sie vom Hundeverein aus Mindelheim kennt. Rösch hat ihren Deutschen Schäferhund dabei, zusammen entspannten sich die beiden Frauen auf der gepflegten Liegewiese und fachsimpelten über Hunde und deren Eigenarten.

    Nowak, der finnische Wolfshund von Brigitte Jaletzki, Stephanie Rösch und ihre Kira, ein Deutscher Schäferhund entspannt auf der Liegewiese.
    Nowak, der finnische Wolfshund von Brigitte Jaletzki, Stephanie Rösch und ihre Kira, ein Deutscher Schäferhund entspannt auf der Liegewiese. Foto: Ulla Gutmann
    Brigitte Jaletzky aus Nassenbeuren ruft gerade ihrem Hund Nowak, der links außerhalb des Bildes herumsaust, inmitten von großen und kleinen Hunden: Samson, der Leonberger-Berner Sennen-Mix und zwei Yorkshire Terrier.
    Brigitte Jaletzky aus Nassenbeuren ruft gerade ihrem Hund Nowak, der links außerhalb des Bildes herumsaust, inmitten von großen und kleinen Hunden: Samson, der Leonberger-Berner Sennen-Mix und zwei Yorkshire Terrier. Foto: Ulla Gutmann

    Hunden und Hundehaltern hat es richtig gut gefallen. Einige hoffen, dass der Hundetag in Bad Wörishofen zu einer festen Einrichtung wird und jedes Jahr stattfindet.

    Timmi aus Türkheim, ein Appenzeller Sennhund, sechs Jahre alt, liebte das Toben im Wasser und kam nur kurz heraus um gleich wieder reinzuspringen.
    Timmi aus Türkheim, ein Appenzeller Sennhund, sechs Jahre alt, liebte das Toben im Wasser und kam nur kurz heraus um gleich wieder reinzuspringen. Foto: Ulla Gutmann
    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden