Das Freibad wird für einen Tag zum Hundeparadies

Wer am Sonntag das Freibad Sonnenbüchl suchte, der musste sich nur am Lärm orientieren. Nein, kein fröhliches Kindergeschrei wie man vermuten könnte, sondern vielstimmiges, aufgeregtes Hundegebell. Denn an diesem Tag durften sie das Gelände nutzen. Die offizielle Badesaison im Wörishofer Freibad war zu Ende und die beiden Schwimmbecken wurden neu befüllt mit Wasser ohne Chlor.
Es war das erste Mal, dass hier ein Hundebadetag stattfindet und die Hundebesitzer waren allesamt begeistert. Lydia Katthen aus Bad Wörishofen war in Begleitung von Yorkshire Terrier Socke gekommen. Sie erzählte, dass sie schon in Neugablonz und in Augsburg beim Hundebadetag waren. „Warum machen sie das nicht auch in Bad Wörishofen, habe ich mich gefragt und jetzt ist es soweit! Wunderschön! Die Hunde sind friedlich miteinander, alle gut sozialisiert und das Gelände perfekt“, schwärmt sie.
Timmi, ein Appenzeller Sennenhund aus Türkheim, sechs Jahre alt, war ebenfalls total begeistert. Als lebhaft, temperamentvoll, selbstsicher und furchtlos wird die Rasse beschrieben und Timmi war nicht aus dem Wasser zu bekommen und wenn, dann nur ganz kurz um gleich wieder reinzuspringen. Dabei bellte er ausgiebig. Er war einer von denen, die man schon von weitem hörte. Die sechsjährige Kira, ein Berner Sennen-Rhodesian Ridgeback-Mix, war da schon zurückhaltender. Aber auch sie sprang ins Wasser, wenn Frauchen den Ball reinwarf. Aber auch toben auf der Liegewiese machte Spass. Das fanden auch Sam und Bobby, beides Golden Retriever, die als Wasser liebende Rassehunde auch gerne ins Becken sprangen und sich am Beckenrand wieder herausziehen ließen.
Australien Shepherd Lady Asha ist erst ein Jahr alt und ein echtes „Powerpaket“, wie Frauchen Sandra Huber aus Bad Wörishofen es beschrieb. „Super ist das, wirklich klasse, dass der Hundebadetag auch hier veranstaltet wird“, freute sie sich. Samson, ein Leonberger-Sennehund-Mix ist ein leidenschaftlicher Schwimmer. Aber an diesem Sonntag genoss er es auch gemütlich auf der Liegewiese im Schatten zu faulenzen. Nebenan saß Nowak, ein Tamaskan, ein finnischer Wolfshund, zwei Jahre alt. Sein Frauchen, Brigitte Jaletzky, aus Nassenbeuren nennt ihn meist liebevoll „Hibbimann“, weil er „so hibbelig ist, überall hinmöchte und jeder ist sein Freund, den er begrüßen möchte“. Neben ihr saß ihre Bekannte, Stephanie Rösch aus Stockheim, die sie vom Hundeverein aus Mindelheim kennt. Rösch hat ihren Deutschen Schäferhund dabei, zusammen entspannten sich die beiden Frauen auf der gepflegten Liegewiese und fachsimpelten über Hunde und deren Eigenarten.
Hunden und Hundehaltern hat es richtig gut gefallen. Einige hoffen, dass der Hundetag in Bad Wörishofen zu einer festen Einrichtung wird und jedes Jahr stattfindet.
