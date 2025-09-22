Das Freibad wird für einen Tag zum Hundeparadies

Wer am Sonntag das Freibad Sonnenbüchl suchte, der musste sich nur am Lärm orientieren. Nein, kein fröhliches Kindergeschrei wie man vermuten könnte, sondern vielstimmiges, aufgeregtes Hundegebell. Denn an diesem Tag durften sie das Gelände nutzen. Die offizielle Badesaison im Wörishofer Freibad war zu Ende und die beiden Schwimmbecken wurden neu befüllt mit Wasser ohne Chlor.

Icon Galerie 22 Bilder Saisonende, jetzt durften Hunde im Bad Wörishofer Freibad einen Tag lang toben, bellen und plantschen.

Es war das erste Mal, dass hier ein Hundebadetag stattfindet und die Hundebesitzer waren allesamt begeistert. Lydia Katthen aus Bad Wörishofen war in Begleitung von Yorkshire Terrier Socke gekommen. Sie erzählte, dass sie schon in Neugablonz und in Augsburg beim Hundebadetag waren. „Warum machen sie das nicht auch in Bad Wörishofen, habe ich mich gefragt und jetzt ist es soweit! Wunderschön! Die Hunde sind friedlich miteinander, alle gut sozialisiert und das Gelände perfekt“, schwärmt sie.

Icon vergrößern Lydia Katthen aus Bad Wörishofen mit ihrem Yorkshire Terrier Socke war begeistert vom ersten Hundetag in Bad Wörishofen. Foto: Ulla Gutmann Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Lydia Katthen aus Bad Wörishofen mit ihrem Yorkshire Terrier Socke war begeistert vom ersten Hundetag in Bad Wörishofen. Foto: Ulla Gutmann

Timmi, ein Appenzeller Sennenhund aus Türkheim, sechs Jahre alt, war ebenfalls total begeistert. Als lebhaft, temperamentvoll, selbstsicher und furchtlos wird die Rasse beschrieben und Timmi war nicht aus dem Wasser zu bekommen und wenn, dann nur ganz kurz um gleich wieder reinzuspringen. Dabei bellte er ausgiebig. Er war einer von denen, die man schon von weitem hörte. Die sechsjährige Kira, ein Berner Sennen-Rhodesian Ridgeback-Mix, war da schon zurückhaltender. Aber auch sie sprang ins Wasser, wenn Frauchen den Ball reinwarf. Aber auch toben auf der Liegewiese machte Spass. Das fanden auch Sam und Bobby, beides Golden Retriever, die als Wasser liebende Rassehunde auch gerne ins Becken sprangen und sich am Beckenrand wieder herausziehen ließen.

Icon vergrößern Australian Shepherd Hündin Asha holte freudig den Ball, den Frauchen Sandra Huber ins Wasser geworfen hatte. Foto: Ulla Gutmann Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Australian Shepherd Hündin Asha holte freudig den Ball, den Frauchen Sandra Huber ins Wasser geworfen hatte. Foto: Ulla Gutmann

Australien Shepherd Lady Asha ist erst ein Jahr alt und ein echtes „Powerpaket“, wie Frauchen Sandra Huber aus Bad Wörishofen es beschrieb. „Super ist das, wirklich klasse, dass der Hundebadetag auch hier veranstaltet wird“, freute sie sich. Samson, ein Leonberger-Sennehund-Mix ist ein leidenschaftlicher Schwimmer. Aber an diesem Sonntag genoss er es auch gemütlich auf der Liegewiese im Schatten zu faulenzen. Nebenan saß Nowak, ein Tamaskan, ein finnischer Wolfshund, zwei Jahre alt. Sein Frauchen, Brigitte Jaletzky, aus Nassenbeuren nennt ihn meist liebevoll „Hibbimann“, weil er „so hibbelig ist, überall hinmöchte und jeder ist sein Freund, den er begrüßen möchte“. Neben ihr saß ihre Bekannte, Stephanie Rösch aus Stockheim, die sie vom Hundeverein aus Mindelheim kennt. Rösch hat ihren Deutschen Schäferhund dabei, zusammen entspannten sich die beiden Frauen auf der gepflegten Liegewiese und fachsimpelten über Hunde und deren Eigenarten.

Icon vergrößern Nowak, der finnische Wolfshund von Brigitte Jaletzki, Stephanie Rösch und ihre Kira, ein Deutscher Schäferhund entspannt auf der Liegewiese. Foto: Ulla Gutmann Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Nowak, der finnische Wolfshund von Brigitte Jaletzki, Stephanie Rösch und ihre Kira, ein Deutscher Schäferhund entspannt auf der Liegewiese. Foto: Ulla Gutmann

Icon vergrößern Brigitte Jaletzky aus Nassenbeuren ruft gerade ihrem Hund Nowak, der links außerhalb des Bildes herumsaust, inmitten von großen und kleinen Hunden: Samson, der Leonberger-Berner Sennen-Mix und zwei Yorkshire Terrier. Foto: Ulla Gutmann Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Brigitte Jaletzky aus Nassenbeuren ruft gerade ihrem Hund Nowak, der links außerhalb des Bildes herumsaust, inmitten von großen und kleinen Hunden: Samson, der Leonberger-Berner Sennen-Mix und zwei Yorkshire Terrier. Foto: Ulla Gutmann

Hunden und Hundehaltern hat es richtig gut gefallen. Einige hoffen, dass der Hundetag in Bad Wörishofen zu einer festen Einrichtung wird und jedes Jahr stattfindet.

Icon vergrößern Timmi aus Türkheim, ein Appenzeller Sennhund, sechs Jahre alt, liebte das Toben im Wasser und kam nur kurz heraus um gleich wieder reinzuspringen. Foto: Ulla Gutmann Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Timmi aus Türkheim, ein Appenzeller Sennhund, sechs Jahre alt, liebte das Toben im Wasser und kam nur kurz heraus um gleich wieder reinzuspringen. Foto: Ulla Gutmann