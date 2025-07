Soko Kneipp: Der Wasserdoktor aus Bad Wörishofen wird zum Kommissar

Man glaubt es kaum, was sich so alles zutragen kann in einem Ort, den Pfarrer Sebastian Kneipp prägt. Nicht nur Geistlich-Erbauliches, sondern auch hinterhältig Kriminalistisches. Aufklärung darüber – schonungslos und offen – schafft endlich der Autor und Karikaturist Thomas von Wikullil in seinem neuen Buch: „Soko Kneipp“. Die Lösung: Er macht Kneipp zusätzlich vom Wasserdoktor zum Commissario.

Und der hat so einiges auf- und abzuklären: Da geht es um den „Heilwasserfall“ und den „doppelten Monsignore“, oder um das Mozartkugel-Attentat und um Wirtschaftsspionage. Doch auch so abscheuliche Taten wie Menschenhandel und Mordnacht, um Goldrausch und Bandenkrieg drehen sich die Fälle, die Kneipp unter seinen kriminalistischen Spürsinn nimmt, bis er sich in die Rauschgifthöhle der Tiefgarage begibt und einen Shitstorm über der Kurstadt besänftigt. Originalkarikaturen von den Tatorten und Tathergängen dokumentieren skizzenhaft die Ereignisse.

Wie es dazu kam und was Wikullil bewogen hat, dem Monsignore und Wasserdoktor Sebastian Kneipp auch noch die Bürde eines Kriminalkommissars aufzulasten: Zum Ersten, weil ihn die Persönlichkeit Kneipp, seine ungezwungene Art mit den Wörishofern und ihren Gästen umzugehen, beeindruckt hat: geradeaus, auch fordernd, verzeihend, humorvoll und stets zielorientiert, ein Mensch, der sich mit Leib und Seele für seine Bestimmung engagierte.

Was den Autor so am Wasserdoktor Kneipp beeindruckt

Seine Lehre wirkt bis heute nach, die Kneipp-Kur hat Bad Wörishofen bekannt und groß gemacht. „Kneipp lebt!“ Darauf hatte Wikullil bereits in einer kleinen Ausstellung mit humorvollen Cartoons hingewiesen. Auch im Bad Wörishofer Stadtmagazin befasst sich Wikullil unter dem Motto „Kneipp Guss“ mit dem Erbe des Wasserdoktors.

Wikullil: „Ich habe mich gefragt, was Sebastian Kneipp zu seiner Karriere als Wohltäter der Menschheit also noch fehlen könnte. Sein Scharfsinn, seine Menschenkenntnis, Gerechtigkeitssinn, Elan und seine Courage summieren sich zu einem Talent, das sich jeder Kriminalkommissar nur wünschen könnte. Was blieb mir anderes übrig: Ich habe den großen Sohn Bad Wörishofens mit einem weiteren Titel geupdated.“

Jetzt muss Kneipp sich also nicht nur um die Gesundheit der Wörishofer kümmern

Wikullil, ist gebürtiger Österreicher, Jahrgang 1944, wohnt in Düsseldorf, ist glücklich verheiratet, und hat ein Faible fürs Kriminelle und Komische. Er ist zusammen mit seiner Frau oft und gerne in Bad Wörishofen, hat hier Freunde gefunden, liebt die Atmosphäre auf den Straßen, in den Biergärten, das Kulturangebot und nicht zuletzt die Natur in und um die Stadt herum.

Sein neues Buch „Soko Kneipp“ 18 krasse Kurzkrimis an den Originalschauplätzen in Bad Wörishofen als „Güsse für Ihr Nervenkostüm“, erschienen im Verlag Hans Högel KG, ist zum Preis von 11 Euro erhältlich bei den Geschäftsstellen der Mindelheimer Zeitung in Mindelheim und Bad Wörishofen sowie im Buchhandel. (it)