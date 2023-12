Solobild Raiba Kulturstiftung ohne Schlagzeile

In der Region Gutes tun und das Engagement von Vereinen sowie sozialen Institutionen zu unterstützen, ist ein Leitgedanke der Kultur- und Sozialstiftung der Genossenschaftsbank Unterallgäu. Auch heuer wurden 21.700 Euro an acht Einrichtungen in der Region vergeben. In Dirlewang konnte nun Bürgermeisterin Susanne Fischer aus Kirchheim als Vorsitzende des Stiftungsbeirates die glücklichen Spendenempfänger begrüßen. Gekommen waren auch Anton Jall, ehemaliger Vorstandsvorsitzender der Kultur- und Sozialstiftung sowie Rudolf Jackel, ehemaliger Stiftungsbeirat, die heuer ausgeschieden sind. Bei ihrer feierlichen Verabschiedung wollten sie keine materiellen Geschenke, sondern wünschten sich eine Spende an die Stiftung. So konnten sie nun 3500 Euro an das Kinderhospiz St. Nikolaus in Bad Grönenbach überreichen. Aber auch die Pfarreiengemeinschaft Bad Wörishofen darf sich über 10.000 Euro für die Orgelreparatur freuen. Weitere Spendenempfänger waren der Förderkreis des Kindergartens Böhen mit 1000 Euro, die Kirchenstiftung „Maria Himmelfahrt“ in Markt Wald für die Restaurierung der Kirchenportale mit 2000 Euro. Die Landjugendbewegung Frechenrieden bekam 1000 Euro für die Grillplatzsanierung und die Kirchenstiftung „St. Johann Baptist“ Ungerhausen bekam 2000 Euro für die Orgelrenovierung. Die Marktgemeinde Kirchheim erhielt für die Erneuerung der Fenster der Kapelle des Kriegerdenkmals in Hasberg 1000 Euro und die Kirchenstiftung St. Stephan in Mindelheim darf sich über 1200 Euro freuen, damit die Ausstattung der Katharinenkapelle renoviert werden kann.