Sommerkonzert des Maristenkollegs endlich wieder im Zedernsaal

Donata Gräfin Fugger von Glött freute sich sehr, dass die Tradition der jährlichen Konzerte des Maristenkollegs im Zedernsaal des Kirchheimer Schlosses nach jahrelanger Pause wieder weitergeführt werden kann. Auch die Schulleiterin des Gymnasiums des Maristenkollegs, Karin Dobrinth, betonte später in ihrer Ansprache: „Als Künstler auftreten zu dürfen in solch einem Ambiente, das ist schon etwas Besonderes!“

Der Oberstufenchor unter Leitung von Bernhard Hess, am Klavier, überzeugte das Publikum mit vielstimmigem Gesang. Foto: Ulla Gutmann

Gleich zwei Konzerte der Maristenschüler lockten an zwei Abenden zahlreiche Besucher in den berühmten Saal und sie ließen sich von den Chören und Instrumentalgruppen des Gymnasiums der Mindelheimer Schule musikalisch verwöhnen. Das diesjährige Motto waren die „Sommerfreuden“ und die Chorklassen 6a und 6b machten den Auftakt mit „Apple tree“, das Gefühle wie Wachstum und Hoffnung ansprechen sollte, wie die Moderatorinnen, Annabelle Bause, Eva Achatz, Laura Graf, Frederike Rubach und Julia Chirkova, ankündigten. Ein rhythmisches Lied, begleitet von Klatschen und dem Klavierspiel von Bernhard Hess. Die Streicherklasse 6c zeigte auf der Bühne ihr Können unter der Leitung von Franziska Gielow, mit zwei von ungarischer Volksmusik inspirierten Stücken von Andrea Holzer-Rhomberg, „Czardas“, und „Fiddle-de-de“ einem fröhlichen Tanzlied, begleitet von wiederholtem Stampfen mit den Füßen. Das kleine Ensemble, die jüngsten Musikanten der Schule, interpretierte „Hey Jude“, mit Bläsern, Schlagzeug und Streichern, und das so bezaubernd wie sie selbst, so das Lob der Moderatorinnen.

Mittel- und Oberstufenchor berührten das Publikum mit ihrem Gesang

Der Mittelstufenchor, der Oberstufenchor und schließlich alle Chöre zusammen bereicherten den musikalischen Abend bis zur Pause. Der Mittelstufenchor sang „Every breath you take“ von The Police so sanft und zart und berührend, dass das Publikum lange und ausgiebig klatschte, während der Oberstufenchor mit den schönsten Stücken der Filmmusik aus dem französischen Film „Die Kinder des Monsieur Matthieu“ glänzte.

In der Konzertpause zog es die Besucher hinaus in den großen Schlosspark, wo Rosen blühten und der Springbrunnen und die Kulisse des Schlosses zum Verweilen einluden. Foto: Ulla Gutmann

In der Pause verließen die meisten den Saal, um in dem mit blühenden Rosen und dem großen Springbrunnen geschmückten Schlosspark den Sommerabend zu genießen. Dann trat das Schulorchester mit „Magic Works“ von Jarvis Cocker und „Cumberland Cross“ von Carl Strommen auf die Bühne und spielte gekonnt und zur Freude der anwesenden Eltern und Verwandten.

Das Schulorchester musizierte unter dem Dirigat von Franziska Gielow und überzeugte mit Stücken wie Magic Works von Jarvis Cocker oder Cumberland Cross von Carl Strommen. Foto: Ulla Gutmann

Krönender Abschluss des Maristenkonzerts im Zedernsaal war der Auftritt der Big Band

Die Schulband La Canne Carreaux, unter Führung von Philipp Schneider, unterhielt mit einem musikalischen Mosaik, das zum Träumen einladen sollte und einer ganz anderen Klangwelt zum Thema Entscheidungen, die das Leben formen. Es ging um Freundschaft und um besondere Begegnungen. Dabei trugen die drei Sängerinnen beim Stück „Rosarote Brille – nur an einem Tag“ auch entsprechende Brillen und die Band setzte ungewöhnliche Akzente bei ihrem Auftritt. Zuletzt als krönender Abschluss trat die Big Band der Schule unter Leitung von Andreas Meidert auf. Bei dem Stück „Tequila“ kam das Publikum in sommerliche Feierlaune, sang oder klatschte mit, und zuletzt waren alle jungen Musiker auf der Bühne, bewegten sich im Takt und genossen den Applaus.

Die Schulleiterin des Gymnasiums des Maristenkollegs, Karin Dobrindt, zusammen mit ihrem Stellvertreter, Martin Schneider, lobte Schüler, Lehrer und die Moderatorinnen und verschenkte Blumen und Schokolade. Foto: Ulla Gutmann

Die Schulleiterin des Gymnasiums der Maristen, Karin Dobrindt, lobte zusammen mit ihrem Stellvertreter, Martin Schneider, die Musikerinnen und Musiker, ihre Lehrkräfte und die Moderatorinnen und überreichte Blumen und Schokolade. Zu den Schülern sagte sie: „Die Freude und die Begeisterung, mit der ihr auftretet, ist wirklich anrührend!“ So gelobt konnten sie, ihre Lehrer und das musikalisch verwöhnte Publikum „sommerfreudig“ nach Hause fahren.