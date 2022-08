Recycling im Garten: Diese Unterallgäuerin nutzt den Kreislauf der Natur

In Christa Negeles Garten gibt es keinen Abfall. Rankhilfen, Dünger und sogar Graberde stellt sie selbst her.

Zehn Unterallgäuer Gärten sind Ende vergangenen Jahres mit dem bayerischen „Naturgarten“-Siegel ausgezeichnet worden. Jetzt, wo alles grünt und blüht, stellen wir diese Oasen für Menschen, Pflanzen und Tiere vor – und zeigen, wie leicht man sich davon etwas abschauen und selbst etwas für die Artenvielfalt tun kann. Heute: Christa Negele aus Sontheim.

Immer wieder bleiben Passanten staunend stehen, wenn sie Christa Negeles schönen Garten und vor allem das große, mit Buchs eingefasste Gemüsebeet sehen. Doch es gibt noch eine andere Besonderheit hier, und das ist eine, die etwas versteckt liegt und die man nicht unbedingt als erstes vorzeigt, wenn es um einen schönen Garten geht – die aber nicht minder wichtig dafür ist: der Kompost.

Drei Behälter besitzt Christa Negele, in jedem befindet sich Naturmaterial in einem unterschiedlichen Stadium: Der Kompost ganz links ist als nächstes reif, hier wächst gerade ein Kürbis.

Der rechte Kompost befindet sich derzeit im Ruhezustand und wird im nächsten Jahr reif. Das mittlere Silo wird momentan befüllt.

Christa Negele aus Sontheim macht ihre Erde immer selbst. Hier sind ihre drei Kompostbehälter zu sehen: Der hinterste ist in der Ruhephase, der mittlere wird gerade befüllt und auf dem vordersten, der "reif" ist, wächst der Kürbis. Foto: Melanie Lippl

Im Frühjahr wird Negele den Kompost sieben und zwei Stunden auf dem Holzherd erhitzen oder in die Sonne stellen. Sogar die Graberde für den Friedhof stellt Christa Negele selbst her.

Die gelernte Erzieherin liebt es, mit Erde und Dünger zu experimentieren

Und das nächste Experiment hat die Erzieherin, die gerade erst in Rente gegangen ist, schon im Kopf: einen Kompost nur aus Laub für Moorbeetpflanzen. „Das sind so Spielereien“, sagt sie. „Das mach ich furchtbar gern.“ Dass sie einen Bokashi-Eimer hat, in dem sie aus Lebensmittelabfällen selbst Dünger herstellt, versteht sich da von selbst.

Dahinter steckt aber eine Philosophie: „Ich schaff nichts raus und hol nichts rein“, sagt sie über ihren Garten, von ein bisschen Hornmehl, Schafswoll- oder Alpakapellets zum Düngen mal abgesehen. Denn: „Ich komme immer mehr zur Erkenntnis: Wir sind im Naturkreislauf“, erklärt die 63-Jährige. „Der Mensch will immer die Natur bändigen und sie unterordnen, stattdessen soll es doch ein Miteinander sein. Dann ist man auch gleich viel entspannter.“

Im Garten von Christa Negele wird alles wiederverwendet

Christa Negele versucht, alles wiederzuverwenden: Äste werden als Rankhilfe oder Stütze genutzt. Gemäht wird bei ihr, wenn zwei Tage schönes Wetter angesagt ist, und das ohne Fangkorb. Das liegen gebliebene, getrocknete Gras verwendet sie dann zum Mulchen der Beete. Brennnesselauszug nimmt sie gegen Läuse, Schachtelhalmbrühe gegen Mehltau. Und eine Mischung aus Spänen, Asche, Steinmehl schützt ihre Setzlinge.

Wenn sie über ihren Garten spricht, kommt ein Strahlen in Christa Negeles Gesicht. 1993 haben sie hier gebaut, die Ödnis im ersten Winter „war die schlimmste Zeit“, sagt sie. Schon da hat sie Pflanzen gesammelt, die dann im Frühjahr eingesetzt wurden.

Stockrosen vor dem Hauseingang. Rund ums Haus hat sie einen Topfgarten, weil sie kahle Wände nicht so schön findet. Foto: Melanie Lippl

Bei der Planung haben sie und ihr Mann sich vom Gartenfachberater unterstützen lassen, der ihnen den Wettringer Taubenapfel und die Birne mit dem schönen Namen „Köstliche von Charneux“ empfohlen hat. Im Obst- und Gartenbauverein ist sie damals auch gleich Mitglied geworden. Immer wieder hat sie dort Pflanzen bekommen. Christa Negele hat fast alles selbst ausgesät oder geteilt. „Ich habe ganz wenig gekaufte Pflanzen“, sagt sie.

Christa Negele liebt Dahlien, aber auch Blumen, die von selbst gekommen sind

Dahlien liebt sie, „obwohl sie die Schnecken auch lieben“, aber auch den dankbaren Phlox oder die Königskerzen, die Wilde Karde und den Fuchsschwanz, die sich hier im Garten selbst angesiedelt haben. „Es ist ein Miteinander von Selbstläufern und Kulturpflanzen“, sagt sie. „Wenn man Natur zulässt, hat man eine große Vielfalt.“ Über zufällige, schöne Kompositionen wie aus violetter Aster und der weißen wilden Möhre kann sie sich besonders freuen.

Zufällige Kompositionen wie hier aus Aster und Wilder Möhre mag die Sontheimerin besonders gern. Foto: Melanie Lippl

Zwei bis drei Stunden verbringt sie, wenn sie frei hat, draußen. Im bestens gepflegten Gemüsegarten, aber auch anderswo gibt es viel zu tun.

Kriterien für die Auszeichnung "Bayern blüht - Naturgarten" 1 / 21 Zurück Vorwärts Um die Gartenplakette „Bayern blüht – Naturgarten“ erhalten zu können, müssen alle Aspekte der Kernkriterien sowie der überwiegende Anteil in den beiden Kategorien der Kann-Kriterien erfüllt werden. Kernkriterien sind:

1. Verzicht auf chemische Pflanzenschutzmittel: stattdessen geeigneter Standort und geeignete, regionaltypische Pflanzen, robuste Sorten, belebter Boden, Fachwissen über Schädlinge und Nützlinge mit Nisthilfen für Nützlinge, mechanische Maßnahmen (mulchen, hacken, jäten, Barrieren)

2. Verzicht auf chemisch-synthetische Dünger: Erlaubt sind zum Beispiel Kompost, Hornprodukte, Gründüngung, Gesteinsmehle, Guano, Mist, Schafwollpellets.

3. Verzicht auf den Einsatz von Torf

4. Gesamteindruck: ökologische Vielfalt. Verschiedene Lebensbereiche von Trockenmauer bis Feuchtbiotop, umweltfreundliche Materialien, weitgehender Verzicht auf Mähroboter, Laubsauger, nächtliche Beleuchtung.

Bei den „Kann-Kriterien“ gibt es je nach Ausprägung Punkte. Im Naturgarten sind dies:

1. einfach blühende (ungefüllte) Blumen und Stauden als Pollen- und Nektarquelle für Insekten.

2. variantenreiche Strauchhecke und Gehölze: Lebensraum für Insekten, Vögel und Säugetiere.

3. standortgerechte Laub- und Obstbäume, die Schatten spenden und durch ihr Laub Tieren auf dem Boden Schutz bieten.

5. extensive Grünfläche: Wiese und Wiesenelemente, kräuterreiche Magerrasen.

6. „Wildes Eck“, das so gut wie nicht gepflegt wird, als Rückzugsbereich für Tiere. Hier können Steine, Altholz, Reste vom Strauchschnitt und Laub abgelagert werden.

7. Zulassen von Wildkraut wie Löwenzahn, Gänseblümchen, Brennessel, Beifuß, Wilde Möhre, Giersch, Wegwarte, Kamille, Wegerich, Gundermann, Klee als Nahrungsquelle für Insekten, ideal mit Wildblumensaum.

Im Nutzgarten gibt es Punkte für:

1. Gemüsebeet und Kräuter: Selbstversorgung ist Beitrag zum Klimaschutz.

2. Kompostierung: Kompostierung von anfallenden Gartenabfällen schließt den Nährstoffkreislauf.

3. naturnahe Bodenpflege: Mischkultur, Mulchen, passender Fruchtfolge, Gründüngung.

4. Nützlingsunterkünfte für Insekten, Vögel, Kröten, Spitzmäuse, Igel usw.

5. Obstgarten und Beerensträucher

6. Regenwassernutzung und sparsame Bewässerung, durch gemulchte Beete und standortgerechte Pflanzen.

7. ressourcenschonende Materialwahl, umweltfreundlich und regionaltypisch, zum Beispiel für Zäune, Wege, Terrassenbeläge, Mauern, Pergolen und Beeteinfassungen.

Doch Christa Negele traut sich auch, immer mehr Wildheit zu wagen: Stauden lässt sie über den Winter stehen, der Rasen wird nicht mehr überall gemäht. „Ich werde mutiger“, sagt sie und lacht. Und es gab auch eine Belohnung dafür: Margeriten im Rasen, die wollte sie immer schon haben.

Christa Negele aus Sontheim hat jetzt auch offiziell einen "Naturgarten". Foto: Melanie Lippl

