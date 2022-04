Sontheim

vor 18 Min.

Eine musikalische Legende begeistert bei „Jazz isch!“

Trilok Gurtu bei seinem Auftritt in der Dampfsäg.

Plus Trilok Gurtu sieht sich im Dienste göttlicher Rhythmen. Die Gäste in der Dampfsäg feiern ihn frenetisch.

Von Maria Schmid

Trilok Gurtu ist davon überzeugt: „Gott ist ein Trommler“. Wie sehr er selbst in diese großen Fußstapfen tritt – im Dienst des göttlichen Rhythmus – davon überzeugte er die zahlreichen Gäste in der Dampfsäg in Sontheim bei den „Jazz isch!“-Jazztagen.

