Jazz isch: Ina Forsman ist auch bei den leisen Tönen stark

Plus Ina Forsman gestaltet in der Sontheimer Dampfsäg einen Abschlussabend voller Kraft.

„Jazz isch 2022“ ging mit dem Auftritt der finnischen Sängerin und Songwriterin Ina Forsman und ihrer sechsköpfigen Band zu Ende. Organisator Peter Schmid zog eine positive Bilanz. Alle Künstler hätten spontan wiederholt zugesagt, als die Konzertreihe sowohl 2020 als auch 2022 abgesagt werden musste. So habe gleichsam jeder Abend wieder zu einem Höhepunkt des Festivals werden können.