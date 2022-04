Jazz isch: Weit mehr als eine Fado-Sängerin

Plus Cristina Branco modernisiert die traditionelle portugiesische Musik – und fesselt das Publikum in der Sontheimer Dampfsäg.

Ins Deutsche übersetzt klingt das portugiesische Wort Fado nüchtern, kalt, abweisend: Schicksal. Dabei ist Fado ein funkelndes, identitätsstiftendes musikalisches Juwel, das über Portugal hinausleuchtet, und dessen Faszination man sich nur schwer entziehen kann – vor allem, wenn jemand wie Cristina Branco auf der Bühne steht. Denn die 49-Jährige ist weit mehr als eine „fadista“, eine Fado-Sängerin. Sie segelt gern mit ihrer klaren, warmen Stimme selbstbewusst über den folkloristischen Horizont hinaus. Und das war beim Festival „Jazz isch“ in der Dampfsäg in Sontheim zu erleben.