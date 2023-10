Wie ein Puzzle fürs Gemeinwohl sorgt

Das Treffen des Clubs „52ProUnterallgäu“ in Sontheim bringt die Kommunen des Landkreises zusammen.

„Das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile“, sagte einst der Philosoph Aristoteles. Wie richtig und wichtig diese Aussage ist, stellte das Treffen des Clubs „52ProUnterallgäu“ in der Sontheimer Dampfsäg unter Beweis. Die vom Verein ProNah organisierte Veranstaltung bot Kommunalpolitikern, Bürgern und Unternehmern Gelegenheit zum Austausch.

Vor elf Jahren verwirklichte ProNah ein besonderes Projekt: Ein riesiges Puzzle des Landkreises, geschaffen von Bildhauerin Agnes Keil aus Sontheim, sollte die Vision des Vereins verbildlichen, die Solidarität von Gemeinden und Bürgern zu stärken und das Bewusstsein für soziale, ökologische und wirtschaftliche Nachhaltigkeit im Unterallgäu zu fördern. Über eine Auktion wurden die 52 Puzzleteile – stellvertretend für die 52 Kommunen – von den jeweiligen Bürgermeistern, aber auch von Multiplikatoren der Region ersteigert. Das war die Geburtsstunde des Clubs „52ProUnterallgäu“.

Jährlich kommt er nun zusammen, um in lockerer Runde Vertreter der Gemeinden zusammenzubringen. Bei der aktuellen Veranstaltung stellte Hermann Kerler, langjähriger Vorsitzender von ProNah, mit Dr. Mathias Behrens und Martin Michaelis die Beratungsagentur fiveP und deren Bestreben vor, mittels kollektiver Intelligenz die Gemeindeentwicklung voranzutreiben. „Um die Herausforderungen der Kommunen stemmen zu können, braucht es neue Denkmuster und verstärkte Bürgerbeteiligung“, betonte Kerler.

Drei Unterallgäuer Bürgermeister gaben Beispiele aus der Praxis

Michaelis betonte, gerade in Zeiten, in denen zahllose Hindernisse von außen einströmen und das Schaffen aufgrund individueller Interessen zunehmend destruktiv wirkt, sei es wichtig, Handlungen miteinander abzustimmen, um zum Erfolg zu kommen. „Wenn Menschen es schaffen, sich synchron miteinander für eine Aufgabe einzusetzen, die größer ist als sie selbst, können sie eine Lösung finden, die für die Gemeinschaft richtig und nachhaltig ist.“

Um die Theorie in die Praxis zu überführen, stellten sich die Rathauschefs Susanne Fischer (Kirchheim), Christian Seeberger (Erkheim) und Dr. Markus Koneberg (Kettershausen) für Anschauungsbeispiele zur Verfügung. Sie gaben ihre Erfahrungen aus der Gemeindeverwaltung zum Besten, schilderten Stärken und Erschwernisse ihres Gestaltungsauftrags sowie Lösungsansätze, um das Potenzial der Bürger in den Entwicklungsprozess zu integrieren. „Bürgeranliegen sind ein Spiegel der Dorfstruktur und auch der eigenen Arbeit“, sagte Seeberger. Sein Kettershauser Kollege nannte ein im Ort initiiertes Gemeindeentwicklungsprogramm, an dem sich 70 Bürgerinnen und Bürger in Arbeitsgruppen engagiert hatten, als gelungenes Beispiel.