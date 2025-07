Herr Kreher, verraten Sie uns das Rezept für den Rahmfleck der Helfensteiner?

MZ: Wie geht es Ihnen und wobei stören wir Sie gerade?

HELMUT KREHER: Mir geht es bestens! Ich komme gerade frisch aus dem Lager der Mindelheimer Landsknechte in Burghausen, sortiere meine Sachen und mache mir Gedanken über das kommende Spectaculum. Jetzt geht es an die Feinheiten – nichts darf vergessen werden – und genau darüber grüble ich gerade.

MZ: Worauf dürfen sich die Besucherinnen und Besucher freuen?

KREHER: Auf einen stimmungsvollen Abend, der Lust auf das Frundsbergfest macht! Mit Trommeln, Rahmfleck und Gewändern tauchen wir gemeinsam in die besondere Atmosphäre ein – ideal, um mit Freunden, Familie und allen Interessierten ein paar gesellige Stunden zu verbringen und schon jetzt die Vorfreude auf 2026 zu spüren.

MZ: Freuen Sie sich selbst schon aufs Frundsbergfest 2026?

KREHER: Und wie! Das Frundsbergfest ist etwas ganz Besonderes – nicht nur für mich, sondern für die ganze Stadt. Es ist dieses einzigartige Gefühl, gemeinsam Mindelheim in eine lebendige Mittelalterwelt zu verwandeln. Wenn Gassen, Plätze und Menschen plötzlich in vergangene Zeiten eintauchen, spürt man den Zusammenhalt, die Begeisterung und einfach diese besondere Magie, die das Fest ausmacht.

MZ: Die Helfensteiner sind für ihre Trommler bekannt – ist das eigentlich schwer zu lernen?

KREHER: Wie bei jedem Instrument braucht es vor allem Begeisterung, Rhythmusgefühl und regelmäßiges Üben. Vorerfahrung, etwa durch Schlagzeugunterricht gehört da mittlerweile schon dazu. Unsere Trommler trainieren engagiert, um das Niveau hochzuhalten. Und der Applaus des Publikums wirkt oft Wunder und holt noch das letzte bisschen Energie aus ihnen heraus!

MZ: Jetzt fehlt uns nur noch das Rezept für den Rahmfleck: Rücken Sie das raus?

KREHER: Am einfachsten kommt man am 26. Juli an einen frischen Rahmfleck: Vor dem Ofen stehen und im richtigen Moment zugreifen! Ohne die passende Atmosphäre schmeckt er ohnehin nur halb so gut. Und ja, ihr fragt jedes Jahr – aber das Rezept rücken wir nicht raus!

Das Spectaculum des Fähnlein Helfenstein findet am Samstag, 26. Juli, ab 19 Uhr im Colleghof Mindelheim statt.