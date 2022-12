18-Jähriger fliegt mit Auto aus Kurve und überschlägt sich

Offenbar zu schnell unterwegs gewesen ist ein 18-Jähriger, der am Montag zwischen Spöck und Eppishausen aus der Kurve flog. Er hatte Glück im Unglück.

Noch einmal Glück im Unglück hat ein 18-Jähriger bei einem Unfall am Montagmorgen gehabt. Laut dem Pressebericht der Polizei war der Fahranfänger zwischen dem Kirchheimer Ortsteil Spöck und Eppishausen in Richtung Osten unterwegs, als er – aufgrund „nicht angepasster Geschwindigkeit“ – in einer Rechtskurve aus der Spur getragen wurde.

Sein Wagen überschlug sich und landete danach auf der Seite im Straßengraben, heißt es weiter im Polizeibericht. Der 18-Jährige blieb bei dem Unfall unverletzt. Sein Auto war Polizeiangaben zufolge rundum beschädigt und musste deshalb abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von rund 5000 Euro. (mz)