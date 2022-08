Spöck

vor 34 Min.

Warum eine Künstlerin das Leben in Spöck paradiesisch findet

Katharina Tatiana Dietmaier rührt ihre Farben selbst an. Ihr Atelier befindet sich im ehemaligen Kuhstall des Hauses in Spöck, das früher einmal ihrem Großvater gehört hat.

Plus "Hier gehör ich hin, hier soll ich sein", sagt Katharina Tatiana Dietmaier über den Kirchheimer Ortsteil. Dort hat sie einen Stall in ein Atelier verwandelt.

Von Melanie Lippl

Warmes Licht fällt durch die Fensterscheiben in den ehemaligen Kuhstall, der nussige Geruch des Leinöls breitet sich in der Luft aus, das Katharina Tatiana Dietmaier mithilfe eines Glasreibers mit den indigoblauen Pigmenten verrührt, bis eine gleichmäßige Farbe entsteht. Es ist eine ruhige, friedliche Szene – trotz, oder gerade vielleicht auch wegen der Bilder, die neben ihr an der Wand hängen. Ineinander verschlungene Seile. Ein einzelner Hasenfuß vor dunklem Hintergrund. Ein daliegender, toter Hase.

