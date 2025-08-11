Teilnehmerrekord beim 11. Stauseelauf des TSV Bad Wörishofen

Steigender Beliebtheit erfreut sich inzwischen der vom TSV Bad Wörishofen organisierte Stauseelauf. In diesem Jahr erlebte die Läuferzahl mit gut über 200 Teilnehmern bei der elften Ausführung einen neuen Rekord.

Die idyllisch gelegene Strecke um den Irsinger Stausee, die zwar keine großen Steigungen aufweist, aber dennoch anspruchsvoll ist, kommt bei den Startern bestens an. Sie lockt sowohl Vereinsmitglieder aus der Leichtathletik als auch viele Hobbyläufer aus der näheren, aber auch schon weiteren Umgebung an.

Zwei Strecken werden angeboten

Dabei kommt vielen entgegen, dass zwei Strecken im Angebot sind, entweder die kürzere Strecke mit einer Runde um den See mit 5,3 Kilometer oder das Ganze in doppelter Ausführung mit 10,6 Kilometer. Dass der Spaß trotz der Anstrengung nicht zu kurz kommt, zeigt sich sogar beim Sieger Martin Kesenheimer mit seinem Laufmotto „Mit Aperol in der Hand, laufe ich durchs ganze Land“. Dabei betreibt er das Laufen durchaus ernst, hat er doch schon den Tegelberglauf und den Nebelhornlauf bestritten.

Icon vergrößern Auf dem Siegertreppchen der Männer standen nach 10.6 Kilometern (von links) Simon Wiedemann, Martin Kesenheimer und Patrick Mayer. Foto: Helmut Bader Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Auf dem Siegertreppchen der Männer standen nach 10.6 Kilometern (von links) Simon Wiedemann, Martin Kesenheimer und Patrick Mayer. Foto: Helmut Bader

Nicht minder ehrgeizig und dennoch locker sieht der Sieger der kürzeren Strecke, Christian Stedele von den „Bierfreunden Emmenhausen“ seinen Einsatz. „Die Strecke war schon, wie jedes Jahr, wieder sehr anstrengend. Ich habe dennoch gerade meine bisherige Bestzeit verbessert und für mich ist es eine gute Vorbereitung auf den Berlin-Marathon, den ich heuer noch laufen möchte.“ Dennoch bezeichnet er sich als ambitionierten Hobbyläufer.

Beim Stauseelauf herrscht familiäres Ambiente

Das familiäre Ambiente des Stauseelaufes unterstrich Boris Günther, der mit seinen drei Söhnen Kevin (17), Tobias (14) und Timo (8) die Strecke bewältigte. Timo meinte im Ziel: „Es war schon etwas anstrengend, aber ich habe keine Pause gemacht und bin durchgelaufen. So weit bin ich aber erst das erste Mal gelaufen. Aber durch mein Training beim FC Bad Wörishofen war ich ja gut vorbereitet.“

Icon vergrößern Mit dabei war auch Vater Boris Günther mit seinen drei Söhnen. Foto: Helmut Bader Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Mit dabei war auch Vater Boris Günther mit seinen drei Söhnen. Foto: Helmut Bader

Als Seriensiegerin über die lange Strecke erwies sich erneut die einheimische Susanne Pflügl. Doch auch sie wirkte am Ende angestrengt: „Die Strecke hat es, wie fast jedes Mal, schon in sich. Es war auch wieder sehr warm. Jetzt brauche ich erst einmal etwas zum Trinken.“ Eine Überraschung bot der kürzere Lauf der Frauen. Hier stand die erst zwölfjährige Kristina Wilsch auf dem obersten Stockerlplatz und düpierte damit manch andere arrivierte Läuferin.

Icon vergrößern Der Sieger Martin Kesenheimer bekam beim kleinen Anstieg zur Anlegestelle des Segelclubs Fahrradbegleitung. Foto: Helmut Bader Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Der Sieger Martin Kesenheimer bekam beim kleinen Anstieg zur Anlegestelle des Segelclubs Fahrradbegleitung. Foto: Helmut Bader

Wasser war das begehrte Element an diesem warmen Abend, aber auch dafür hatte der TSV gesorgt, denn am Ziel oder beim Durchlauf zur zweiten Runde wurde den Läuferinnen und Läufern ein Becher davon gereicht. Aber auch sonst schätzen diese das Ambiente am Seglerheim mit kleinen Geschenken für die Sieger, Verpflegung und der charmanten Begleitung durch Moderatorin Anja Briemle. Die Hauptorganisatoren Abteilungsleiter Oliver Briemle, TSV-Vorstand Thomas Wegst und Robert Böhm mit ihrem großen Team an Helfern hatten wieder hervorragende Arbeit geleistet. Letzterer hatte den Lauf in den vergangenen zehn Jahren organisiert und wurde dafür von seinem Nachfolger Oliver Briemle bei der Siegerehrung ausgezeichnet.

Icon vergrößern Die jeweils drei Erstplatzierten der einzelnen Strecken bei der Siegerehrung. Foto: Helmut Bader Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Die jeweils drei Erstplatzierten der einzelnen Strecken bei der Siegerehrung. Foto: Helmut Bader

Bei dieser würdigte auch 2. Bürgermeister Daniel Pflügl das große Engagement des TSV Bad Wörishofen. Er sei glücklich darüber, so aktive Vereine in der Stadt zu haben, die mit solchen Veranstaltungen auch über die Grenzen hinaus wirkten. Sein Glückwunsch galt den Teilnehmern und der Dank dem Verein mit seiner Vorstandschaft für die perfekte Organisation.

Die drei Erstplatzierten der einzelnen Strecken:

10,6 km Männer 1. Martin Kesenheimer, 2. Simon Wiedemann, 3. Patrick Mayer

10,6 km Frauen 1. Susanne Pflügl, 2. Liciane Braun, 3. Beatrix Kaiser

5,3 km Männer 1. Christian Stedele, 2. Christoph Willenbücher, 3. Michael Hildebrandt

5,3 km Frauen 1. Kristina Wilsch, 2. Johanna Schubert, 3.Lea Eberhardt