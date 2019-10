14-jähriger Fan baut Stadion des FC Augsburg nach

Plus Der Unterallgäuer Jonas Funk hatte bei der Suche nach einem Puzzle des FCA-Stadion keinen Erfolg - also baute sich der Augsburg-Fan sein Modell selbst.

Wenn der FC Augsburg spielt, dann sitzt Jonas Funk gemeinsam mit seinem Vater Leo auf der Couch, schaut sich das Spiel im Fernsehen an – und hat Handy und eine zweite Fernbedienung griffbereit. Wenn nämlich dann der FCA ein Tor erzielt, ertönt von einem Tischchen in der Ecke des Wohnzimmers die Vereinshymne des FC Augsburg – aus einem Modell der leuchtenden WWK-Arena.

Dieses Modell besteht aus Holz, wiegt gut 15 Kilogramm und zieht die Blicke der Funk’schen Besucher sofort auf sich. Kein Wunder: Jonas Funk hat bei seinem Werk kaum an Details gespart: Der Schriftzug des Sponsors ist ebenso am Stadiondach angebracht wie die Werbebanden, Anzeigetafeln und Wellenbrecher auf den Stehplatztribünen. Die einzelnen Sitzschalen aus Holz zieren auf der Gegengeraden die Abkürzung „FCA“. Insgesamt sind es in Jonas’ Modell 720 Einzelsitze.

720 kleine Sitze baute Jonas Funk in sein FCA-Stadion. Bild: Axel Schmidt

Sein Lieblingsspieler beim FC Augsburg ist Marco Richter

Vor den Sommerferien hat er mit den Planungen und dem Bau angefangen. „Insgesamt haben wir etwa 160 Arbeitsstunden gebraucht“, sagt Jonas Funk und meint damit sich und seinen Vater Leo. Der hat ihn beim Bau unterstützt, vor allem wenn es ans Sägen ging. Er hat schließlich einst auch dafür gesorgt, dass sein jüngster Sohn zu einem glühenden FCA-Fan wurde. „Ich habe mal von meinem Arbeitgeber VIP-Karten bekommen und ihn mitgenommen“, erzählt Leo Funk. Von da an war es um Jonas geschehen. Er fiebert mit dem FCA mit und fährt ab und an, wenn es sein eigener Spielplan als Kicker der B-Junioren des TSV Kammlach ergibt, ins Stadion. Sein Lieblingsspieler ist Marco Richter und auf die Frage nach dem bislang besten Spiel, das er erlebt hat, antwortet er schnell: „Das Heimspiel gegen Leverkusen, als Torwart Marvin Hitz damals das 2:2 gemacht hat.“ Fußball bestimmt sein Leben.

Wenn er nicht selber als „Zehner“ schon als 14-Jähriger für die B-Jugend des TSV Kammlach aufläuft, dann schaut er seinen beiden älteren Brüdern Manuel und Patrick zu, die beide im Trikot des TSV Kammlach in der Kreisliga um Punkte kämpfen. „Irgendwann will ich mit ihnen zusammen in einer Mannschaft spielen“, sagt Jonas Funk. In vier Jahren wäre es soweit.

Er hat auch schon eine Uhr und eine Schafkopfkasse im FCA-Design gebaut

Doch warum baut sich ein 14-jähriger Realschüler ein Modell des Stadions seines Herzensklubs? „Eigentlich wollte er ein Puzzle vom Stadion haben. Er hat gegoogelt und gesucht, aber es gab schlicht keins“, sagt Vater Leo Funk. Irgendwann hat sich Jonas dann gedacht: "Jetzt baue ich es mir selber". So wie er bereits eine Uhr und eine Schafkopfkasse im FCA-Design gebaut hat.

Jonas zog also los, um zu schauen, was im Hause Funk als Baumaterial taugte. Er kam dann schnell auf Holz – und fing sogleich an, einen Grundriss zu zeichnen. „Eigentlich wollte er es proportional bauen. Aber das war nicht machbar“, sagt Leo Funk.

Vom Grundriss weg baute Jonas das Stadion dann nach und nach auf. Auf seinem Handy hat er die einzelnen Bauabschnitte mit Fotos dokumentiert. Als der Kubus fertig war, ging es an die Feinheiten. Hier eine Treppe, da ein Wellenbrecher. An die Außenfassade klebte er noch die bunten, für die WWK-Arena charakteristischen, Stäbchen. Und unter das Dach fügte er LED-Lämpchen ein, unter der Tribüne, hinter einem herausnehmbaren Kiosk, ist der Lautsprecher für die Hymne versteckt. Über sein Handy kann er diesen bedienen – und will das in dieser Saison noch häufig tun. Er ist nämlich sicher, dass der FCA in der Bundesliga bleibt und tippt, dass die Mannschaft die Saison als Zwölfter beendet.

