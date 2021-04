50 Vereine stellen sich gegen BFV

Plus Vor allem vom Abstieg bedrohte Klubs wollen den "Abbruch-Paragrafen" nicht hinnehmen.

Im Sommer 2020 hat der Bayerische Fußballverband (BFV) in seiner Spielordnung den Paragrafen 93 verankert. Der soll einen möglichen Saisonabbruch regeln.

Der sogenannte „Abbruch-Paragraf“ legte die Quotientenregel als Wertungsform für jene Fälle fest, in denen die Saison „aufgrund höherer Gewalt, einer staatlichen oder kommunalen Verfügungslage nicht bis zum festgelegten Spieljahresende beendet werden können“. Ebenso regelt er Auf- und Abstieg recht pragmatisch: Nur der Meister steigt auf, nur Mannschaften auf direkten Abstiegsplätzen steigen ab, Relegationen entfallen. So weit so gut.

Initiator eines Offenen Briefs ist Schlusslicht der Landesliga Nordwest

Nun aber, nachdem der BFV die Saison 2019/21 endgültig abbrechen will, formiert sich gegen diesen Paragrafen Widerstand – wenig überraschend von potenziellen Abstiegskandidaten. Der ASV Rimpar, Schlusslicht der Landesliga Nordwest, forderte in einem Offenen Brief an den BFV, die Abstiegsregelung auszusetzen. 50 weitere Vereine aus ganz Bayern haben sich diesem Brief angeschlossen. Vereine aus dem Unterallgäu findet man in dieser Liste jedoch nicht.

Falls der BFV dem Aufruf nachkommt und die Saison ohne Absteiger abbricht, dürfte es in der kommenden Runde 2021/22 zu Problemen kommen: Denn wo kein Absteiger eine Liga verlässt, dafür aber Aufsteiger kommen, steigt die Zahl der Mannschaften. Die Folge wären aufgeblähte Spielklassen, umfangreichere Spielpläne – und nicht zuletzt die Frage, ob und wann eine Saison 2021/22 überhaupt starten kann.

