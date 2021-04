Allgäuerin Melanie Leupolz trifft auf den FC Bayern

Plus Im Halbfinale der Champions League trifft Melanie Leupolz am Samstag in München auf ihren Ex-Verein.

Das dürfte ganz schön emotional werden. Fußball-Nationalspielerin Melanie Leupolz kehrt zehn Monate nach ihrem Wechsel vom FC Bayern zum FC Chelsea London am Wochenende nach München zurück.

Die 27-Jährige, die in Ratzenried bei Wangen aufgewachsen ist, trifft am Sonntag ab 17 Uhr mit dem aktuellen englischen Meister im Champions-League-Halbfinale auf den FC Bayern München. Eine Woche später, am 2. Mai, ist das Rückspiel in London angesetzt. Leupolz, die zuletzt wegen einer Verletzung in der deutschen Nationalmannschaft pausierte, gibt sich vor dem Aufeinandertreffen mit den ehemaligen Kolleginnen wortkarg.

Auf Instagram postete sie nur Fotos vom 2:2 im Spitzenspiel bei Manchester City, das die Chelsea-Frauen weiter mit zwei Punkten Vorsprung von der Tabellenspitze der englischen Super-League grüßen lässt.

Wie sie über ihre Rückkehr an ihre alte Wirkungsstätte denkt und wie sie die Chancen auf einen Finaleinzug einschätzt, darüber lässt Leupolz ihre Fans im Ungewissen. Interview-Anfragen unserer Zeitung an sie persönlich und an ihren Manager Henner Janzen in Berlin blieben unbeantwortet. Vielleicht ist Leupolz ja nach dem Spiel auskunftsfreudiger... (twß)

