19:39 Uhr

Amberg/Wiedergeltingen findet zurück zu alter Stärke

Niklas Schulz (vorn) brachte in dieser Szene die SG Amberg/Wiedergeltingen (grüne Trikots) gegen den FC Bad Wörishofen in Führung.

Die SG Amberg/Wiedergeltingen gewinnt gegen den FC Bad Wörishofen. Und der bislang punktlose SV Mattsies schlägt den TSV Kirchheim.

Von Axel Schmidt

Da sage noch einer, der Fußball sei vorhersehbar: Der SV Mattsies widerlegte diese These gestern eindrucksvoll und feierte ausgerechnet gegen das bis dato ungeschlagene Spitzenteam aus Kirchheim seinen ersten Saisonsieg.

Waal – Mittelneufnach 1:2

Tore 0:1 Robert Kugelmann (25.), 0:2 Kai Schmid (49.), 1:2 Christoph Kirchmaier (52., FE)

Zuschauer 110

Schiedsrichter Michael Großkopf

" Es war kein schönes Fußballspiel. Die Heimelf wusste nicht wirklich, wie sie zu einem Torerfolg kommen sollte, und die Gäste aus Mittelneufnach dürften sich nach dem Spielende gefragt haben, wie sie das Spiel gewonnen haben.

Mattsies – Kirchheim 1:0

Tor 1:0 Jonas Westermaier (89., Eigentor)

Zuschauer 80

Schiedsrichter Roland Tomaschek

" Zwar bleibt der SV Mattsies auch nach diesem Überraschungscoup gegen den TSV Kirchheim Tabellenletzter. Aber dafür haben die Mattsieser ihre ersten Punkte feiern können. Gegen das Spitzenteam aus Kirchheim reichte es zwar nicht für ein eigenes Tor, doch nach dem unglücklichen Eigentor von Kirchheims Westermaier kurz vor Schluss fragt danach in Mattsies niemand mehr.

Amberg/Wiedergeltingen – Bad Wörishofen 2:0

Tore 1:0 Niklas Schulz (21.), 2:0 Christoph Trautwein (65.)

Zuschauer 50

Schiedsrichter Ernst Hontschik

" Nach dem mäßigen Saisonstart übernahm Amberg/Weidergeltingen von Anfang an das Kommando und belohnte sich mit dem Führungstreffer durch Schulz, der eine Freistoßflanke nutzte. Auch in der Folgezeit hatte Amberg/Wiedergeltingen mehr vom Ziel und verpasste es vor allem anfangs der zweiten Halbzeit einige vielversprechende Situationen konsequent zu Ende zu spielen. So war es wiederum ein Freistoß, den Trautwein zum 2:0 über die Linie bugsierte. Da die Gäste während des gesamten Spiels kaum zu gefährlichen Situationen kamen, war es ein verdienter Sieg der Heimelf.

Türkheim – Jengen 1:2

Tore 1:0 Roman Waltenberger (10.), 1:1, 1:2 Maximilian Glas (53., 80.)

Zuschauer 120

Schiedsrichter Karl Domberger

" Der SVS Türkheim wurde in der ersten Hälfte seiner Favoritenrolle voll gerecht, führte aber durch das Tor von Waltenberger trotz einer Vielzahl von Chancen nur 1:0. Nach der Pause kam der FC Jengen dann besser ins Spiel und glich nach einem Freistoß durch Glas zum 1:1 aus. Trotz intensiver Bemühungen, bei denen nur ein Pfostenschuss heraussprang, gelang es Türkheim nicht, erneut in Führung zu gehen. Und dann war es erneut Glas, der sich durch die gesamte SVS-Abwehr wühlte und mit seinem 2:1 das Spiel vom Ergebnis her auf den Kopf stellte.

Die weiteren Spiele im Stenogramm:

Buchloe – Baisweil-Lauchdorf 1:0

Tor 1:0Patrick Bail (28.)

Rot Max Steinhauser (Baisweil-Lauchdorf, 44.) wegen Beleidigung

Zuschauer 90

Schiedsrichter Jakob Lang

Pforzen – Germaringen II 3:1

Tore 1:0Maximilian Kress (12.), 1:1 Sebastian Riedler (57.), 2:1 Markus Lahner (60.), 3:1 Fabian Pfanzelt (90.)

Rot Engin Öney (Pforzen, 85.)

Zuschauer 100

Schiedsrichter Lukas Schregle

