Auch mit 49 Jahren ist der Bad Wörishofer eine Stütze des Landsberg X-Press

Plus Sven Mielenz spielt American Football beim Landsberg X-Press. Seine Devise lautet: ganz oder gar nicht.

Auf den ersten Blick wirkt das Spiel brutal. Wenn auf dem Football-Feld ein Spielzug beginnt, stürzen muskelbepackte Männer aufeinander zu, die oft 120 Kilo und mehr auf die Waage bringen. Helme und Schulterpolster krachen gegeneinander. Doch das Spiel ist auch von Strategie und ausgeklügelten Spielzügen geprägt. Das fasziniert auch Sven Mielenz. Der Bad Wörishofer ist Footballspieler beim Landsberg X-Press. Auf der Position des „Tight Ends“ muss er dabei, Alter hin oder her, besonders viel körperlichen Einsatz für sein Team zeigen.