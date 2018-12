18:30 Uhr

Auerbacher E-Junioren feiern einen Heimsieg Lokalsport

E-Jugend des FC 98 Auerbach/Stetten gewinnt sein Vorrundenturnier. Auch ältere Jahrgänge ermitteln in Mindelheim die Endrunden-Teilnehmer.

Das zweite Qualifikationswochenende im Unterallgäuer Jugendfußball für die Hallen-Kreismeisterschaft ist in Mindelheim über die Bühne gegangen. Der FC 98 Auerbach/Stetten richtete in der Dreifachturnhalle des Maristenkollegs gleich mehrere Jugendturniere aus, darunter drei Vorrundenturniere im Rahmen der Unterallgäuer Meisterschaft.

E-Jugend Gleich mit einem Heimsieg begann der Turnierreigen. Die E-Jugend des FC 98 Auerbach/Stetten setzte sich im Sechserfeld mit zwölf Punkten durch und qualifizierte sich so für das Unterallgäuer Hallenfinale, das Anfang Februar 2019 ausgerichtet wird. Dabei sah bis zur Hälfte des Turniers der FC Bad Wörishofen als Sieger aus. Der FCW gewann die ersten drei Spiele, darunter auch die Partie gegen den FC 98 Auerbach/Stetten (4:0), dann aber schien den Wörishofern die Luft auszugehen. Es folgten zwei Niederlagen gegen Amberg und Dirlewang – und prompt zog Gastgeber Auerbach/Stetten in der Tabelle noch vorbei.

C-Jugend Einen Durchmarsch legte der SC Eppishausen hin. Der SCE gewann alle vier Spiele und sicherte sich den Turniersieg mit der Maximalpunktzahl sowie einem makellosen Torverhältnis von 12:0. Neben dem SC Eppishausen qualifizierte sich auch die JFG Hasel-Roth-Günz für das Unterallgäuer Finale am 26. Januar 2019 in Memmingen.

B-Jugend Gleich im ersten Spiel untermauerte der TSV Ottobeuren seine Turniersieg-Ambitionen: Mit 7:0 wurde der BSC Wolfertschwenden abgefertigt. In der Folge fielen die Ottobeurer Siege zwar niedriger aus, doch bis auf das 0:0 gegen den FC Benningen gab der TSVO keine Punkte ab und gewann das Turnier klar. Zweiter – und damit ebenfalls für das Finalturnier am 5. Januar 2019 in Memmingen qualifiziert – wurde der FC Benningen. (axe)

