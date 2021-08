Bad Wörishofen

vor 35 Min.

Es „müllerte“ auch in der Kneippstadt

Der „Bomber der Nation“ beim Benefizspiel 1991 in Bad Wörishofen zugunsten der Behindertenkontaktgruppe Mindelheim und des Blindenbundes Augsburg. Links Walter Beckenbauer, der Bruder des „Kaisers“, rechts sein langjähriger Mannschaftskamerad Franz „Bulle“ Roth.

Plus Stürmerstar Gerd Müller war mehrfach zu Gast in Bad Wörishofen und engagierte sich für den guten Zweck.

Von Helmut Bader

Weltweit betrauert wird derzeit der Tod des „größten Torjägers aller Zeiten“. Gerd Müller verstarb am Sonntagmittag im Pflegeheim, in dem er auf Grund seiner Demenzerkrankung in den letzten Jahren lebte.

