Corona: Wölfe und Joker müssen pausieren

Das Heimspiel des EV Bad Wörishofen am Freitagabend musste wegen einiger Coronafälle beim Gegner aus Germaring kurzfristig abgesagt werden.

Mit den Wanderers aus Germaring sollte am Freitag ein besonders harter Gegner zu den Wölfen aus Bad Wörishofen kommen – doch daraus wurde nichts, das Spiel wurde wegen mehrerer Coronafälle bei Germaring abgesagt. Die Wörishofer Mannschaft hat die Eiszeit am Freitag dann stattdessen für eine Extra-Trainingseinheit genutzt. Auch die Partie des ESV Kaufbeuren gegen die Selber Wölfe am Sonntag wurde verlegt. Die Mannschaft der Selber Wölfe musste infolge einiger positiver Schnelltest-Ergebnisse PCR-Tests mit der gesamten Mannschaft durchführen. Ergebnisse waren erst im Laufe des Sonntags zu erwarten. Die Terminierung für die Neuansetzung der Partie erfolgt in der kommenden Woche.