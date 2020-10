vor 18 Min.

Bad Wörishofen kehrt wieder ohne Punkte zurück

Plus Auch vom dritten Auswärtsspiel kehren die Tischtennisfreunde Bad Wörishofen mit leeren Händen zurück. Für den TTSC Warmisried endet die Heimspielpremiere auch bitter.

Nach dem siegreichen Auftakt in die Verbandsliga musste der TTSC Warmisried nun die erste Niederlage einstecken. Im Heimspiel zeigte sich der TSV Schwabmünchen eine Nummer zu groß für Brenner und Co. Für die Tischtennisfreunde Bad Wörishofen gilt in der Landesliga derweil: Auswärts gibt es nichts zu holen. Auch das dritte Spiel in der Fremde wurde verloren.

TTSC Warmisried

Verbandsliga Südwest, Männer Die Warmisrieder Herren haben ihr Heimspieldebüt in der Verbandsliga gegen Schwabmünchen mit 3:9 verloren. Trotz einer fulminanten 3:0-Führung konnte die Niederlage gegen das routinierte Team aus Schwabmünchen nicht verhindert werden.

Nico Holzheu und Thomas Brenner legten los wie die Feuerwehr. Beide ließen ihren Gegnern keine Chance und gewannen überlegen und überragend mit 3:0. Mehr kämpfen musste im Anschluss Florian Mayer. In einem ebenfalls hochklassigen Match rang er den ehemaligen Waaler Akteur Daniel Neumann in fünf Sätzen nieder. Doch dann folgten drei Niederlagen durch Thorsten Albrecht (1:3), Christian Schindler (0:3) und Marion Fackler (1:3) was den Ausgleich zur Folge hatte.

Im zweiten Durchgang konnten Nico Holzheu, Thorsten Albrecht und Marion Fackler in ihren Partien zwar sehr gut mithalten, verloren aber alle im entscheidenden fünften Durchgang knapp. Die anderen Spiele der Warmisrieder Akteure wurden hingegen deutlich verloren, was nach über drei Stunden 3:9 bedeutete. Nichtsdestotrotz war dank der Zuschauer und der gezeigten Leistung die Stimmung in der Halle sehr gut. Das nächste Heimspiel in Warmisried steigt bereits kommenden Samstag, 10. Oktober, um 18.30 Uhr gegen den Tabellenführer aus Dachau. (ttsc)

Bezirksoberliga, Frauen Ihren ersten Sieg feierten die Damen des TTSC in dieser Saison. Beim TSV Oberstdorf gewannen die Warmisriederinnen mit 6:3. Herausragend dabei war Carmen Mayer, die alle drei Einzel gewann. Doppelt punktete zudem Barbara Lutz, den Schlusspunkt steuerte schließlich Ramona Scharpf mit dem einzigen Fünf-Satz-Sieg bei. (axe)

TTF Bad Wörishofen

Landesliga Westsüdwest, Männer Auch im dritten Auswärtsspiel setzte es für die Tischtennisfreunde Bad Wörishofen beim Post SV Augsburg II eine 3:9-Niederlage. Zu Beginn wurden die Kneippstädter etwas überfahren und lagen schnell mit 0:3 zurück. Doch dann keimte Hoffnung auf, als Karl Deeg in fünf Sätzen Rainer Gerstmeyr bezwang, Lukas Wolf gegen Aydin Tezel und Hermann Kees gegen Wille mit jeweils 3:1-Siegen zum 3:3 ausglichen. Das war es dann aber auch mit der Wörishofer Herrlichkeit. Die folgenden sechs Spiele gingen wieder an die Augsburger, was zur 3:9-Niederlage führte. Die Kneippstädter können jetzt nur auf ihre Heimstärke vertrauen und wollen hier zu Pluspunkten kommen. Gelegenheit hierzu ist am Samstag, 10. Oktober, um 15 Uhr in der Schulturnhalle 1, wenn sie auf die SG Dösingen treffen.

Die TTF Bad Wörishofen II starteten gleich mit zwei Spielen in die Saison. Auswärts beim TV Waal II setzte es eine 4:8-Niederlage, im Heimspiel gegen den TSV Leuterschach siegten sie hoch mit 10:2.

Bezirksliga Gruppe 2 Ost, Männer Ähnlich der Auswärts-Serie der ersten Mannschaft lagen die Bad Wörishofer in Waal mit 0:3 zurück, fanden aber durch die Erfolge von Manuel Müller, Gerhard Lucke und Dieter Gerhardinger ins Match zurück. Doch auch hier war dies nur eine Momentaufnahme, denn in der Folge dominierten die Gastgeber. Lediglich Gerhard Lucke war es noch vergönnt, auch sein Zweitspiel mit 3:0 gegen Wolf zu gewinnen. Am Ende hieß es 4:8.

Mit der gleichen Aufstellung bestritten die TTF Bad Wörishofen II das Heimspiel gegen den TSV Leuterschach und dominierten dieses von Anfang an. Beim 10:2-Sieg durften alle TTF-Spieler punkten. Lediglich am vorderen Paarkreuz gingen zwei Spiele verloren, die der starke Gäste-Spitzenspieler Andreas Haug für sich verbuchte. Die Bilanzen der Spieler lauteten: Dieter Gerhardinger (1:1 Siege), Alois Beierl (1:1), Manuel Müller (2:0), Daniel Müller (2:0), Markus Simon (2:0), Gerhard Lucke (2:0). (er)

