Bad Wörishofer Discgolfer richten zwei Turniere aus

Plus Die Wörishofer Kettarüttler richten gleich zwei Turniere binnen 48 Stunden aus. Insgesamt kommen dazu 120 Teilnehmer in den Ostpark.

Gleich zwei Turniere veranstalteten die „Wörishofer Kettarüttler“, wie sich die Discgolfer des TSV Bad Wörishofen nennen, kürzlich im Bad Wörishofer Ostpark. Neben den 4. TSV-BW-Open stand auch das 3. Kneipp-Open auf dem Programm.

51 Teilnehmer verzeichneten die Veranstalter bei den TSV-BW-Open. Das Turnier ist Teil der sogenannten Südstaatentour, einer von Discgolf-Vereinen ausgerichteten Turnierserie. Eine Mitgliedschaft in einem Verein oder Verband ist dabei für Teilnehmer nicht notwendig. So spielen bei diesen Turnieren Hobbyspieler, Einsteiger und Profis zusammen.

Das Frühjahrsturnier wird nachgeholt

Tags darauf stand dann der sportliche Aspekt im Vordergrund. Mit den 3. Kneipp-Open wurde das Frühjahrsturnier der „Wörishofer Kettarüttler“ nachgeholt. 69 Discgolfer gingen auf die zwei angesetzten Runden, um in verschiedenen Klassen Ranglistenpunkte für die German Tour zu erspielen, die als Qualifikation für die deutsche Meisterschaft dient. In der German Tour spielen die Spieler in den Divisionen Open, Damen, Junioren, Masters (Ü40), Gandmaster (Ü50) und Senior Grandmaster (Ü60) um die Qualifikation für die deutschen Meisterschaften und den German Tour-Gesamtsieg.

Mit einem dritten Platz in der Divison Senior Grandmaster sammelte der Wörishofer Peter Teuchert wichtige Punkte. Als bester Kettarüttler wurde Viet Nguyen in der Division Open Sechster. In der Divison Masters (Ü40) musste der erste Platz durch ein Stechen zwischen Alexander Müller (Discgolf Guerillas Schwabmünchen) und Andreas Kölbl (Schiebe Dretzarn Gunzesried) entschieden werden. Müller hatte hier die besseren Nerven und sicherte sich Platz eins.

Drei Spieler müssen ins Stechen

Kurios wurde es in der Division Open: Hier lagen nach Ende der zwei Runden gleich drei Spieler mit dem gleichen Ergebnis auf Platz eins. So ging es auch hier für Moritz Lang und Peter Erdmann (beide WSCA Söhnstetten) sowie Stephan Stölzle (Discgolf Guerillas Schwabmünchen) ins Stechen. Da Erdmann und Stölzel bei ihrem zweiten Wurf leicht patzten und drei Würfe auf der Entscheidungsbahn benötigten, entschied Lang mit nur zwei Würfen das Stechen um den Turniersieg für sich. (mz)

