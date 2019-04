vor 19 Min.

Bad Wörishofer Judoka auf dem Podium

Fünf Bad Wörishofer Nachwuchskämpfer sind beim Judo-Bezirksturnier äußerst erfolgreich.

Von Axel Schmidt

Beim schwäbischen Judo-Bezirksturnier der Altersklasse U12 und U15 in Memmingen erkämpften sich die jungen Judokas des TSV Bad Wörishofen drei Podestplätze.

In der Gewichtsklasse bis 44 kg sicherten sich Wladislav Lang und Jonas Schindele jeweils ungeschlagen den ersten und zweiten Platz. Lang überzeugte mittels Hüft- sowie Schulterwürfen und gab seinen Gegnern auch im Haltegriff keine Chance. Schindele siegte ebenfalls durch einen O-Goshi (Hüftwurf) und erkämpfte sich unter anderem gegen seinen Teamkollegen Lang zwei Unentschieden.

Das Podest wurde nach harten Kämpfen durch József Gombár mit einem dritten Rang in der Klasse bis 38 kg komplettiert.

Hier starteten zwei weitere Nachwuchs-Judokas des TSV Bad Wörishofen. Alisa Lang, die das erste Mal in der neuen Altersklasse antrat, stand am Ende auf dem zweiten Platz in der Gewichtsklasse bis 44 kg. In der männlichen Jugend hatte es Vincent Kerler in der Klasse bis 43 kg mit schweren Judokas zu tun und verpasste das Podest mit einem vierten Platz nur knapp.

Themen Folgen