Bad Wörishofer Reiter feiern sonniges Comeback

Das Reitturnier der RFV Bad Wörishofen besticht durch sehenswerten Pferdesport. Dabei gab es auch Erfolge für heimische Reiter.

Nach einem Jahr Pause stand nun wieder ein zweitägiges Reitturnier auf der Anlage der Reit- und Fahrvereinigung Bad Wörishofen an. Passend dazu spielte das Wetter mit: Bei strahlendem Sonnenschein gingen Spring- und Dressurreiter aus Schwaben, Oberbayern und auch aus dem benachbarten Baden-Württemberg bis zur Klasse L an den Start.

Die heimischen Reiter erreichten zahlreiche gute Platzierungen. So zeigte der Nachbarverein Buchloe, dass es um den Dressurnachwuchs gut bestellt ist. Ramona Steffens auf Ronja-S landete in der E-Dressur auf dem hervorragenden zweiten Platz und gewann sogar eine Abteilung des Reiterwettbewerbes. Ihre Mutter, Martina Steffens, war im Springen erfolgreich und sicherte sich im L-Springen den zweiten Platz und in einem A-Springen den fünften Platz. Beide sind mit den Pferden von Wolfgang Steffens bestens beritten.

Der Nachbarverein aus Buchloe macht auf sich aufmerksam

Der Sieg in der E-Dressur ging ebenfalls an ein Mitglied des RV Buchloe. Jasmin Schedel gewann auf Lilli Lou die gelbe Schleife. Besitzerin dieses Pferdes ist Sigrid Schwarz, ein Vorstandsmitglied der RFV Bad Wörishofen. Das L-Springen wurde von Kathrin Kutter (RV Pfaffenhausen) auf Escara-G gewonnen.

Aber auch die Bad Wörishofer Reiter brachten hervorragende Ergebnisse nach Hause. Christina Ulbrich kam in der Dressurreiter-A nach ihrer Babypause auf Lynox auf den dritten Platz. In der L-Dressur ist immer mit Nadine Eichinger und ihrem Qamar zu rechnen. So überzeugte sie die Richter in der L-Trense mit einem schönen Ritt und wurde mit dem zweiten Platz belohnt.

Unfallfreie Turniertage in Bad Wörishofen

In der L-Kandarre wurde sie Sechste und konnte auch dort eine Schleife mit nach Hause nehmen. Beide Turniertage verliefen unfallfrei. Die Bodenverhältnisse waren dank oder auch trotz der vielen Regenfälle bestens und wurden von den Teilnehmern gelobt. Dank vieler Gönner des Vereins konnten sich die Teilnehmer über tolle Geld- und Ehrenpreise freuen.

Beim vom Verein ausgeschriebenen Malwettbewerb sollten Kinder der ersten bis zur vierten Klasse selbstgemalte Bilder rund ums Thema Pferd abgeben. Die Jury tat sich sichtlich schwer die drei besten herauszusuchen, welche dann prämiert wurden. Am Ende durften sich alle Kinder, die ein Bild abgegeben hatten, über kleine Sachpreise und Gutscheine freuen. (jasi)

