Bad Wörishofer Schiedsrichter wird geehrt

Plus Chris Wassermann liebt den Tischtennissport und ist deshalb auch abseits der Platte aktiv. Dafür wird er nun vom bayerischen Landesverband ausgezeichnet.

Seit 15 Jahren besitzt Chris Wassermann für die Tischtennisfreunde Bad Wörishofen die Spielberechtigung. Doch eine Ehrung hat er nun wegen einer anderen Leidenschaft erhalten.

In fast allen Herrenmannschaften der TTF Bad Wörishofen hat Chris Wassermann bisher gespielt, es fehlt ihm nur noch ein Einsatz in der 1. Herrenmannschaft. Auch im sonstigen Vereinsgeschehen und Training bringt er sich ein. Zusätzlich hat er die Ausbildung zum Tischtennis-Schiedsrichter absolviert und besitzt seit zehn Jahren die Verbandsschiedsrichter-Lizenz.

Als Schiedsrichter war der Wörishofer schon in der Bundesliga im Einsatz

Als Schiedsrichter kam er bereits in der 1. Damen-Bundesliga beim TSV Schwabhausen und beim SV DJK Kolbermoor zum Einsatz. Als Oberschiedsrichter fungierte er in der 2. Damen-Bundesliga beim TTC Langweid und in der 3. Damen-Bundesliga bei TuS Fürstenfeldbruck, in der 3. Herren-Bundesliga beim FC Bayern München sowie in der Regional- und Oberliga bei den Damen. Hinzu kommen noch viele Einsätze bei Einzelmeisterschaften in Bayern.

Eine stolze Karriere, für die Wassermann nun ausgezeichnet wurde. Neben Rita Lindner von der TG Vilshofen wurde auch Chris Wassermann die Schiedsrichter-Verdienstnadel des BTTV für die zehnjährige Tätigkeit verliehen. Er nahm sie auf der Jahrestagung des Fachbereichs Schiedsrichter in Schwabach entgegen, dem er als Beisitzer des Vorstands beiwohnte.

Corona erschwert die Aus- und Fortbildung

Verbandsschiedsrichterobmann Joachim Car begrüßte dabei als Ehrengast den BTTV-Präsidenten Konrad Grillmeyer, der seine Verbundenheit zum wichtigen Schiedsrichterwesen in seinem Grußwort unterstrich. Die Schwerpunktthemen waren der durch die Corona-Krise veränderte Schiedsrichtereinsatz im Mannschaftsspielbetrieb und bei Turnieren. Ebenso die dadurch deutlich erschwerte Aus- und Fortbildung der Schiedsrichter, sowie der unaufhaltsame Rückgang der Schiedsrichterzahlen in Bayern und seine Auswirkungen auf den Spielbetrieb.

Das 2019 installierte neue Ausbildungskonzept für Schiedsrichter wurde analysiert und rückblickend bewertet. Trotz aller Anlaufschwierigkeiten will man den eingeschlagenen Weg der verstärkten Online-Ausbildung weiter gehen. (er)

