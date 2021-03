13.03.2021

Bad Wörishofer Trio will den Memminger Titel-Hattrick

Plus Am Wochenende spielt die Frauenmannschaft des ECDC Memmingen beim Finalturnier um die deutsche Meisterschaft. Mit dabei sind ein Trio aus Bad Wörishofen und eine Türkheimerin.

Von Axel Schmidt

Wenn am Wochenende in Füssen das Finalturnier um die deutsche Meisterschaft im Frauen-Eishockey ausgetragen wird, ist der ECDC Memmingen quasi Titelverteidiger. Obwohl die letzte Meisterschaft schon zwei Jahre zurückliegt.

Doch als im Frühjahr des vergangenen Jahres das Coronavirus den Sport plötzlich zum Erliegen brachte, war die Chance auf den dritten Meistertitel in Folge dahin. Zwar standen die Memmingerinnen im Endspiel und sollten auf den Dauerrivalen ESC Planegg treffen. Doch das Finale wurde schließlich nicht mehr gespielt, die Saison abgebrochen und der Titel nicht vergeben.

Luisa Bottner hat in der Jugend für den ESV Türkheim gespielt. Seit 2018 spielt sie für den ECDC Memmingen in der Bundesliga und konnte schon einen Titel feiern. Bild: Erwin Hafner

„Dann eben diesmal“, sagt Lena Schurr. Sie ist eine von drei Spielerinnen des ECDC Memmingen, die ihre Wurzeln beim EV Bad Wörishofen haben. Auch Nele und Laura Egger gehören zu den Eishockey-Exportschlagern der Kneippstadt. Hinzu kommt mit Laura Bottner noch eine Spielerin, die lange Zeit das Trikot des ESV Türkheim trug. Dieses Quartett hofft nun auf ein erfolgreiches Wochenende.

Statt der Play-offs gibt es eine Turnier

In diesem Jahr steht der Kampf um den Titel unter Corona-Vorzeichen. Statt, dass die besten vier Mannschaften der Hauptrunde den Meister in Play-offs ausspielen, ist es nun ein Finalturnier. Die Frauen-Mannschaft des ECDC Memmingen trifft dabei im Halbfinale auf ihren Dauerrivalen aus Planegg – so etwas wie das heimliche Finale? „Nicht unbedingt“, sagt Lena Schurr, „auch Ingolstadt ist in dieser Saison echt stark. Alle vier Mannschaften stehen zurecht im Finalturnier. Da kommt es auf Kleinigkeiten an.“ Im anderen Halbfinale stehen sich der ERC Ingolstadt und die „Eisbären Juniors“ aus Berlin gegenüber.

Für die Memmingerinnen, die in den vergangenen fünf Jahren drei Mal Deutscher Meister wurden (2016, 2018, 2019), ist es praktisch ein Heimspiel. Oder etwa nicht? „Ich sehe es nicht unbedingt als Vorteil, schließlich sind ja keine Zuschauer zugelassen“, sagt Lena Schurr. „Aber es stimmt, wir fühlen uns in Füssen wohl. Dort haben wir uns auch auf das Finalturnier vorbereitet.“

Statt einer Play-off-Serie zählt nun das eine Spiel. 60 Minuten, in denen eben Kleinigkeiten entscheiden. „Du hast nur eine Chance. Wenn man in den Play-offs ein Spiel versiebt, dann hat man immer noch eine Chance, das im nächsten Spiel umzubiegen“, sagt Lena Schurr.

Die Bad Wörishoferinnen sind optimistisch

Und doch sind die Bad Wörishoferinnen optimistisch, was den Turnierverlauf angeht. „Ich denke schon, dass wir das schaffen können“, sagt Laura Egger. Die Torhüterin spielt seit dieser Saison komplett in Memmingen, zuvor hatte sie eine Doppellizenz und war zumeist bei den U20-Junioren aktiv. „Das ist schon ein Vorteil, denn bei den Jungs sind die Schüsse schneller und das Spiel härter“, sagt Laura Egger. Dass die 20-Jährige im Finalturnier zum Einsatz kommt, ist eher unwahrscheinlich. Immerhin hat sie mit Jennifer Harß eine Nationaltorhüterin vor sich, die außerdem beim Oberliga-Team der Memminger Männer schon im Einsatz war. So wird Laura Egger eher die Aufgabe des Motivators von der Bank wahrnehmen.

Auch ihre jüngere Schwester Nele dürfte das Geschehen auf dem Eis wohl von der Bank aus mitverfolgen. Die 16-Jährige gehört zu den jüngsten Spielerinnen des ECDC Memmingen. Erst wegen Corona kam sie in dieser Saison zu den Indians – in Landsberg, wo sie bei den Junioren spielt, durfte wegen der Pandemie weder trainiert noch gespielt werden. „Es war jetzt nicht so der Riesenschritt nach Memmingen“, sagt sie.

Lob von den Kanadierinnen ist besonders

Aber von den erfahrenen Spielerinnen, allen voran den Kanadierinnen im Team des ECDC, lernt sie dennoch in jedem Training dazu. „Es fühlt sich gut an, wenn man von ihnen ein Lob bekommt“, sagt sie. Dass sie womöglich nicht zum Einsatz kommen wird, sieht sie realistisch: „Der Trainer will gewinnen und braucht dafür die besten Spielerinnen. Ich kann es verstehen“, sagt sie. Dennoch würde sie sich im Fall des Falles als vollwertige Deutsche Meisterin sehen. Es ist schließlich ein Mannschaftssport.

Während für Nele und Laura Egger im besten Fall der erste Titel herausspringen könnte, wäre es für Lena Schurr bereits der dritte Meistertitel. „Es ist meine vierte Finalteilnahme. Zweimal haben wir den Titel schon gewonnen“, sagt die 21-jährige Stürmerin. Der dritte Titel sei in Reichweite, denn: „Wir haben einen super Zusammenhalt im Team. Dieser Teamgeist kann den Ausschlag geben.“

Das Finalwochenende ist derweil richtig durchgetaktet. So werden die Memmingerinnen nachmittags in Füssen eintreffen – ihr Halbfinale findet erst um 19 Uhr statt – und im Hotel einchecken. Das erste Halbfinale werden sie nicht live im Stadion verfolgen dürfen, „aber die Spiele werden im Internet übertragen. Da werden wir sicher reinschauen“, sagt Laura Egger. Ähnlich wird es am Sonntag laufen. Die Memmingerinnen hoffen, dass sie dann auch das zweite Spiel haben werden. Es wäre das Finale. Gegen wen ist dann schon egal.

