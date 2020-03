05.03.2020

Bad Wörishofer strecken sich vergeblich

Die Bad Wörishofer Herren verlieren das Landesligaderby gegen den TTSC Warmisried, gestalten das Spiel jedoch spannender, als es das Ergebnis am Ende aussagt.

Drei Spiele, drei Pleiten: Während die 5:9-Niederlage der Landesligamannschaft gegen das Topteam aus Warmisried in dieser Saison fast eingeplant war, hatte sich die zweite Mannschaft bei ihren zwei Auftritten in der Bezirksliga zumindest einmal einen Erfolg erhofft.

Landesliga Viele Zuschauer sahen ein spannenderes Unterallgäu-Derby, als es dem Tabellenstand nach zu erwarten gewesen wäre. Nach fast vier Stunden gewann der TTSC Warmisried zwar mit 9:5 bei den abstiegsbedrohten Tischtennisfreunden Bad Wörishofen und wahrte damit weiter seine Meisterschaftschance. Doch die Begegnung war durchaus eine „enge Kiste“.

Nach den Eingangsdoppeln führten nämlich die Gastgeber mit 2:1, nachdem Eschenlohr / Deeg gegen Albrecht /Fackler und Grund /Wolf gegen Geiger / Schindler gewannen. Nur Müller/ Gerhardinger mussten sich dem Warmisrieder Spitzenpaar Brenner/Mayer geschlagen geben.

Die beiden Warmisrieder legten dann in den Einzeln schließlich den Grundstein für den TTSC-Sieg. Beide siegten in hart umkämpften Spielen gegen Xaver Eschenlohr und Karl Deeg und sorgten so für vier Punkte. In der Mitte spielte Rudolf Grund wieder überragend auf und gewann gegen Thorsten Albrecht als auch gegen Tobias Geiger. Horst Müller hatte gegen Geiger einen Matchball, konnte diesen aber nicht verwerten und unterlag auch gegen Albrecht. Am hinteren Paarkreuz besiegte Lukas Wolf Marion Fackler , gegen Christian Schindler hatte Wolf dann drei Satzbälle zum 2:2-Satzausgleich, vergab diese aber und unterlag mit 1:3. Dieter Gerhardinger war zuvor ebenfalls gegen Schindler unterlegen. Gegen Marion Fackler führte er mit 2:1 Sätzen, doch da Wolf zwischenzeitlich verlor und der Warmisrieder 9:5-Sieg unter Dach und Fach war, wurde dieses Match abgebrochen.

Bezirksliga Die TTF Bad Wörishofen II mussten beim TV Waal II antreten und unterlagen mit 5:9 obwohl sie in guter Aufstellung antraten. Da jedoch alle drei Doppel an die Waaler gingen, bahnte sich bereits die Niederlage an. So konnten an der Spitze Dieter Gerhardinger und Manuel Müller nur jeweils einmal gewinnen, ebenso erging es der Mitte um Daniel Müller und Alois Beierl. Hinzu kam noch ein Erfolg von Markus Simon am hinteren Paarkreuz.

Am nächsten Tag hatten die TTF Bad Wörishofen II ein Heimspiel gegen den Spitzenreiter TSV Schwabmünchen II und mussten mit einer stark verjüngten Mannschaft antreten. Diesmal waren sie chancenlos und unterlagen mit 1:9. Nur das Doppel der Brüder Simon Wolf / Matthias Wolf konnte pnkten. (er)

