Ein Mindelheimer will mithelfen, Badminton zu erneuern

Der Sport mit dem Federball musste besonders unter den Einschränkungen leiden. Nun stellt sich der Verband neu auf und bringt innovative Ideen ins Spiel. Mittendrin ist Marcus Barnstorf.

Es sind here Ziele, die der neue Präsidium des Bayerischen Badminton-Verbandes (BBV) ausgibt: Bis 2024 will man in Bayern 330 Vereine mit 22.222 Mitgliedern in 555 Mannschaften haben. Aktuell sind es 18.300 Mitglieder in 284 Vereinen – und es ist Corona. Die Pandemie hatte vor allem für die Hallensportarten immense Einschränkungen zur Folge. Monatelang fehlten Trainings- und Wettkampfmöglichkeiten. Einer, der nun mithelfen soll, diese Ziele zu erreichen, kommt aus Mindelheim.

Marcus Barnstorf wurde vor wenigen Wochen beim Verbandstag ins Präsidium gewählt und ist als einer von drei Vizepräsidenten unter anderem für den Bezirk Schwaben sowie die Bereiche Medien, Aktive und Jugend zuständig. Und natürlich auch mitverantwortlich für das große Ganze, die Modernisierung des Landesverbands.

Der Mindelheimer ist kein Neuling im Verband

„Zu diesem Amt bin ich gekommen wie die Jungfrau zum Kinde“, sagt der 45-Jährige, der als leitender Redakteur für die Unterallgäu Rundschau verantwortlich ist. Allerdings ist er kein Neuling im Funktionärswesen: Schon von 2005 bis 2014 bekleidete er das Amt des Bezirksvorsitzenden. Offenbar gar nicht so schlecht, denn beim Online-Verbandstag fuhr der Mindelheimer das beste Wahlergebnis aller Präsidiumsmitglieder ein. Gut 97 Prozent stimmten für ihn.

Im März sei man seitens des BBV auf ihn zugekommen, es gab dann mehrere Gespräche – und letztlich gab Barnstorf seine Zusage: „Was mich am meisten interessiert hat, war das Vorhaben des Verbandes, sich komplett zu modernisieren.“ Vergleichbar sei das mit den Anstrengungen des Bayerischen Tennisverbandes (BTV), meint Barnstorf. Es soll etwa die Digitalisierung vorangetrieben werden, außerdem will man die Finanzierung des Sports sicherstellen. Denn auch hier hat Corona Spuren hinterlassen.

Und da wäre eben noch das eingangs erwähnte Ziel von der anvisierten Steigerung der Mitgliederzahl. Wie generiert man in einer Zeit, in der der Amateursport generell und Hallensportarten im Speziellen von der Corona-Pandemie und den damit verbundenen Einschränkungen zu kämpfen hat, also neue Mitglieder? Das Zauberwort heißt: Air-Badminton. Das sei, wie der Deutsche Badminton-Verband (DBV) auf seiner Homepage schreibt, ein „ehrgeiziges neues Entwicklungsprojekt, das für Menschen aller Altersgruppen und Fähigkeiten Möglichkeiten schaffen soll, Badminton auf Hart-, Gras- und Sandflächen in Parks, Gärten, Straßen, Spielplätzen und an Stränden auf der ganzen Welt zu spielen“.

Neue Ausrüstung soll Badminton im Freien ermöglichen

Dabei ändert sich natürlich das Equipment, denn wie jeder weiß, lässt sich mit einem herkömmlichen Badminton-Ball im Freien nur bei Windstille gut spielen. In Zusammenarbeit mit dem Institut für Sportforschung (ISR) an der Technischen Universität Nanyang wurde nun nach fünf Jahren ein neuer Federball für den Außenbereich mit erhöhter Widerstandsfähigkeit gegen Wind entwickelt. Die Grundüberlegung war, dass der Air-Shuttle, wie der neue Ball genannt wird, auch mit den herkömmlichen Schlägern bespielt werden kann.

„Das eröffnet uns die Möglichkeit, auch außerhalb der Halle trainieren und spielen zu können“, sagt Barnstorf. Die Badminton-Abteilung des TSV Mindelheim stehe bereits in Kontakt mit dem BBV, um das neue Equipment anzuschaffen. „Ich werde mir Mitte Juli ein geplantes Air-Badminton-Turnier in Starnberg ansehen“, sagt Barnstorf.

Neben neuen Bällen für den Outdoor-Spielbetrieb soll auch alternativen Spielformen mehr Beachtung geschenkt werden. „Wir wollen die Hobbyrunden forcieren. Schließlich wird Badminton auch über die Volkshochschulen oder Betriebssportgruppen gespielt.“ Das seien Spieler, die gerne zum Badmintonschläger greifen, aber nicht zwingend im Ligabetrieb um Punkte kämpfen können oder wollen. Spieler, wie er einst selber einer war: „Ich habe mehr trainiert, als dass ich bei Punktspielen dabei war. Dafür habe ich einfach auch zu spät angefangen“, sagt Barnstorf. 1995, während seines Volontariats in Nördlingen, sei er mit dem Sport in Berührung gekommen. Ab 1998 spielte er beim TSV Mindelheim, später beim TSV Diedorf.

Badminton ist olympisch und soll raus aus der Ecke der Randsportarten

Letztlich wollen er und seine drei Mitstreiter aus dem BBV-Präsidium um Präsident Frank Schlosser (Erlangen) dafür sorgen, dass Badminton etwas aus der Ecke der Randsportarten heraustreten kann. Wenn im Sommer Badminton bei den Olympischen Spielen wieder im Fernsehen übertragen wird, habe der Sport durchaus gute Zuschauerquoten. „Badminton wird gern im Fernsehen angeschaut. Aber geh’ mal raus auf die Straße und frage nach einem deutschen Nationalspieler“, sagt Barnstorf, der Ende August bei den Deutschen Meisterschaften in Bielefeld den Landesverband vertritt. Dabei sei der DBV hinter dem französischen Pendant der zweitgrößte Verband in Europa.

Im Unterallgäu haben der TSV Mindelheim, TV Türkheim, TV Memmingen, TSV Babenhausen und der TSV Trunkelsberg eigene Badminton-Abteilungen. Insgesamt zählt Barnstorf 355 Mitglieder, davon 72 in Mindelheim und 67 in Türkheim. Das Feld ist also bestellt – und kann mit dem Air-Shuttle und neuem Antrieb aus dem Präsidium bestückt werden.