Bayerischer Fußballverband bricht Saison für Junioren ab

Plus Der BFV hat entschieden: Die derzeit unterbrochene Saison der Juniorenfußballer wird abgebrochen. Anders sieht es bei den Mädchen aus.

Von Axel Schmidt

Während die Fußballsaison bei den Erwachsenen bis 30. Juni 2021 verlängert wird (Lesen Sie hier: Es geht in die Verlängerung), gelten im Jugendfußball zwei verschiedene Regeln. Wie der Bayerische Fußballverband (BFV) gestern mitteilte, wird die laufende Spielzeit bei den Junioren unter Zuhilfenahme einer Quotientenrechnung abgebrochen. Die Juniorinnen sollen ihre Saison analog den Erwachsenen bis 30. Juni 2021 zu Ende spielen.

Der BFV-Vorstand folgte damit dem Vorschlag der „Lösungs-Arbeitsgruppe (LAG) Spielbetrieb Liga und Pokal Junioren und Juniorinnen“. Diese für Jungen und Mädchen unterschiedlichen LAG-Empfehlungen seien auf die zum Teil großen Unterschiede im Spielbetrieb der Junioren und Juniorinnen zurückzuführen. „Dass wir bei den Junioren zu dem Ergebnis kommen, die laufende Spielzeit abzubrechen, während bei den Erwachsenen und den Juniorinnen die Saison zu Ende gespielt wird, mag auf den ersten Blick überraschen“, wird Verbands-Jugendleiter Florian Weißmann in der Pressemitteilung zitiert.

BFV: Bei den Junioren herrschen andere Rahmenbedingungen

Bei den Junioren herrschten jedoch vollkommen andere Rahmenbedingungen. So sei über die Hälfte der rund 14.100 Mannschaften im C- bis F-Jugendbereich im nicht-aufstiegsberechtigten Spielbetrieb aktiv. Zudem müssten die uneinheitlichen Spielklassen- sowie die unterschiedlichen Ligen-Strukturen auf Kreis-, Bezirks- und Verbandsebene Berücksichtigung finden.

Bei den Juniorinnen spielte ein anderer gewichtiger Faktor eine große Rolle, der klar gegen einen Abbruch spricht: Die Angst, dass die Spielerinnen dem Fußballsport und dem Verein schneller den Rücken kehren. Deshalb habe man sich dazu entschlossen, die Juniorinnen ihre Saison zu Ende spielen zu lassen. Bei den männlichen Nachwuchskickern werden dagegen die Abschlusstabellen errechnet. Hierbei greift, ähnlich wie beim Handball, eine Quotientenregelung, welche die Anzahl der Punkte im Verhältnis zur Anzahl der Spiele setzt.

Es gibt Aufsteiger und unter bestimmten Voraussetzungen auch Absteiger

Die bestplatzierte aufstiegsberechtigte Mannschaft und das auf einem Aufstiegsrelegationsplatz stehende Team steigen auf. Absteiger soll es nur dann geben, wenn Teams in der laufenden Saison bis dato noch keinen einzigen Punkt geholt haben. „Für uns ist es ganz gut, wir haben keinen Absteiger“, sagt Gernot Maas.

Der Sportliche Leiter der JFG Wertachtal spielt auf die D1-Junioren an, die zwar auf einem Abstiegsplatz in der Kreisliga stehen, aber eben nicht punktlos sind – und damit laut BFV-Entscheidung in der Liga bleiben. Dass die Saison abgebrochen wird, kann Maas nachvollziehen. „Es ist die sinnvollste Entscheidung. Endlich hat man Planungssicherheit“, sagt Maas.

