18:57 Uhr

Bayerischer Tischtennisverband bricht Saison ab

Die laufende Spielzeit wird abgebrochen, es gibt weder Auf- noch Absteiger.

Nun ist es amtlich: Der Bayerische Tischtennis-Verband (BTTV) hat den Punktspielbetrieb in allen bayerischen Spielklassen im Erwachsenen- und Nachwuchsbereich mit sofortiger Wirkung abgebrochen. Die Saison wird annulliert und für ungültig erklärt. Es gibt keine Auf- und keine Absteiger.

Die Entscheidung fällte das BTTV-Präsidium am Donnerstagabend in einer Videoschalte. Zuvor war schon ein Stimmungsbild bei Vereinen und den 16 Bezirken eingeholt worden. „Dieser Beschluss war leider abzusehen. Die Gesundheit der Sportler und faire Rahmenbedingungen für alle Vereine stehen an erster Stelle. Mir tut es leid für die Tischtennis-Aktiven, insbesondere für unseren Nachwuchs, der durch die Pandemie extrem gebeutelt ist. Wir haben aber keine andere Wahl gesehen, als jetzt einen Schlussstrich zu ziehen und uns auf die neue Saison zu konzentrieren“, erklärt BTTV-Präsident Konrad Grillmeyer.

Hallenbelegung und Terminprobleme

Selbst bei einer baldigen Freigabe des Sports durch die Politik hätte man vor vielen weiteren Problemen gestanden, was offene Hallen und Termine angeht, so Grillmeyer. Der BTTV hatte bereits Ende Oktober beschlossen, dass die Spielzeit nur aus einer Einfachrunde besteht, später dann den Spielbetrieb bis mindestens Ende Februar ausgesetzt.

Es gibt keinen Aufsteiger, keinen Absteiger, keine Relegation und keine zurückgezogenen Mannschaften. Die Vereine erhalten in der kommenden Spielzeit 2021/22 das Startrecht in der Liga, in der sie bis zum Abbruch spielten. Der TTSC Warmisried bleibt damit in der Verbandsliga, die TTF Bad Wörishofen starten erneut in der Landesliga Westsüdwest. (mz)

