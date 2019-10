Bedernauer Eichhörnchen sammeln nächsten Punkt

Plus Wieder ein Punkt für das Schlusslicht der Kreisklasse Allgäu 1. Doch die rote Laterne bleibt dem SV Bedernau.

Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen: Der SV Bedernau kommt im Heimspiel gegen Markt Rettenbach nur zu einem 1:1. Das ist zu wenig, um den letzten Platz abzugeben.

Türk. Mindelheim – Ottobeuren 2 3:0

Tore1:0 Tolga Akyol (12.), 2:0 Tayfun Salkut (50.), 3:0 Cagatay Aksu (75.)

Zuschauer 80

Schiedsrichter Andreas Voigt

In regelmäßigen Abständen erzielte die Heimelf die Tore zum 3:0-Sieg.

Boos – Dirlewang 4:0

Tore 1:0, 2:0 Andreas Notz (32., 40.), 3:0 Stefan Bräutigam (45.), 4:0 Wolfgang Schlichting (57.)

Gelb-Rot Lukas Müllner (Dirlewang, 88.)

Zuschauer 80

Schiedsrichter Hermann Schneider

Boos begann kampfbetont und bekam während der ersten Hälfte den Gegner immer besser in den Griff. In regelmäßigen Abständen gelangen die Treffer zur beruhigenden Pausenführung. Boos blieb konzentriert und konnte in einer etwas zerfahrenen zweiten Halbzeit weiter erhöhen. Am Ende ein verdienter Heimerfolg.

Bedernau – Markt Rettenbach 1:1

Tore 1:0 Christian Landsperger (35.), 1:1 Christian Haisch (57.)

Zuschauer 90

Schiedsrichter Bernhard Maurer

In einer chancenarmen ersten Halbzeit ging die Heimelf nach einem Freistoß in Führung. Markt Rettenbach begann druckvoll in Halbzeit zwei und erzielte prompt das 1:1. Nach dem Ausgleich drückten zunächst die Gäste auf den Führungstreffer, scheiterten jedoch jedes Mal am hervorragenden Torhüter des SVB. In der letzten Viertelstunde fing sich die Heimelf wieder und hatte zwei, drei sehr gute Torchancen, um das so wichtige und spielentscheidende zweite Tor zu erzielen. Sie scheiterten jedoch entweder genauso am Torwart oder waren im Torabschluss zu ungenau. Alles in allem ein gerechtes Unentschieden, wobei für beide Mannschaften mehr drin gewesen wäre.

Die weiteren Spiele im Stenogramm:

Dickenreishausen – Sontheim 5:0

Tore 1:0, 2:0 Markus Zauzig (28., 49.), 3:0 Manuel Schwarz (62.), 4:0, 5:0 Markus Zauzig (70., 90.)

Zuschauer 100

Schiedsrichter Oliver Claus

Egg 2 – Steinheim 0:3

Tore 0:1 Dardan Morina (13.), 0:2 Emre Aktepe (63.), 0:3 Dardan Morina (90. + 3)

Zuschauer 90

Schiedsrichter Erwin Rauh

Lachen – Memmingerberg 2:2

Tore 0:1 Matthias Stetter (7.), 0:2 Matthias Müller (54.), 1:2, 2:2 Marco Mendler (76., 80.)

Zuschauer 100

Schiedsrichter Roland Seitz