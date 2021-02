vor 20 Min.

Beim ESV Kaufbeuren wird es ungemütlich

Plus Der Druck auf den ESVK wächst nach einer weiteren unterdurchschnittlichen Leistung. Gegen Dresden verlieren die Joker mit 1:4. Am Dienstagabend kommt Bad Nauheim.

Von Manuel Weis

In rot und gelb leuchtete es vom grauen Beton: „Griaß‘di, Andi“ hatten Fans des ESV Kaufbeuren auf ein Banner geschrieben und vor der Erdgas-Schwaben-Arena aufgehängt. Ein Zeichen des Dankes für die vierjährige Arbeit von Trainer Andreas Brockmann, der im Frühjahr 2020 keinen neuen Vertrag bei den Jokern mehr bekam und nun seit einem Monat an der Bande der Dresdner Eislöwen steht.

Die Sachsen waren nun am Sonntagabend in Kaufbeuren zu Gast und besiegten eine teils überforderte ESVK-Mannschaft mit 4:1. Während die Joker im ersten und letzten Drittel Schadensbegrenzung betreiben konnten, war im Mittelabschnitt ein Klassenunterschied sichtbar. Entsprechend bedient war nach dem Spiel auch ESVK-Trainer Rob Pallin, der im kleinen Pressekonferenzraum auf dem Platz saß, den Brockmann selbst in den Jahren zuvor einnahm. „Es ist enttäuschend“, erklärte der US-Amerikaner, der unter anderem das miserable Unterzahlspiel seines Teams für den Misserfolg verantwortlich machte.

Eines der Kaufbeurer Probleme ist das Unterzahlspiel

Zehn Tore in Unterzahl in den vergangenen vier Spielen sprechen eine deutliche Sprache – allein drei waren es im Dresden-Spiel. „Wir müssen das abstellen“, sagte der seit Herbst für die Joker verantwortliche Pallin. Einmal mehr äußerte er auch Kritik an Leistungsträgern der Mannschaft, die er aber nicht namentlich nannte.

Möglicherweise aber wird sich herausstellen, wer aus Trainersicht derzeit nicht so agiert wie gewünscht. Schon am Dienstagabend (19.30 Uhr) nämlich empfangen die Joker die Roten Teufel aus Bad Nauheim. Pallin kündigte an, möglicherweise auf die Dienste einiger Akteure zu verzichten. „Verschiedene Spieler tauchen völlig ab. Wenn das der Fall bleibt, spiele ich am Dienstag mit acht, neun Stürmern und vier, fünf Verteidigern.“

ESVK-Trainer lobt die jungen Spieler

Von der Kritik aus nahm der US-Amerikaner die jungen Akteure – etwa der diesmal an der Seite von Tyler Spurgeon und John Lammers agierende Markus Schweiger oder Philipp Krauß, der ebenfalls unermüdlich kämpfte. Auch Fabian Voit attestierte der Coach eine gute Leistung. Doch es brauche eben mehr als die genannten Akteure, um in der Liga zu überzeugen. „Ich weiß, es ist eine schwierige Situation“, erklärte Pallin mit Blick auf die Corona-Lage. „Aber es ist die gleiche Situation für 14 Teams.“

Am Freitagabend hatten die Kaufbeurer bereits ihr Auswärtsspiel bei den Bietigheim Steelers mit 4:6 verloren und dabei eine zwischenzeitliche 3:1-Führung verspielt. So geht der Januar 2021 als der Monat in die Geschichtsbücher des ESV Kaufbeuren ein, in dem aus zehn Spielen gerade einmal acht Punkte geholt wurden. Kaufbeuren ist Tabellenvorletzter, übrigens auch mit den zweitmeisten Gegentoren der Liga.

Kaufbeuren weist gute Statistik gegen Bad Nauheim auf

Zeit, sich zu schütteln, ist kaum. 48 Stunden nach der Niederlage gegen Dresden geht es gegen die Roten Teufel aus Bad Nauheim. Immerhin spricht die Statistik klar für den ESV Kaufbeuren. Die Kurstädter gewannen keines ihrer letzten 13 Spiele in der Wertachstadt – oder anders gesagt: In der Erdgas-Schwaben-Arena gab es für das Team aus Hessen noch nie etwas zu holen. Auch in Bad Nauheim wird dieser Tage über Inkonstanz geklagt, besonders nach schlechten Auftritten wie beim 2:6 gegen Bietigheim am Sonntag. Doch es gibt auch Lichtblicke – vergangenen Freitag etwa überraschten die Teufel mit einem 4:2-Sieg über die Ravensburg Towerstars.

In Kaufbeuren ist auch die Geduld mancher Fans derweil reichlich strapaziert. In sozialen Netzwerken machten einige ihrem Unmut Luft, wie gerne mal nach Niederlagen. Diesmal nur noch etwas deutlicher. Setzen sie ihre Worte in die Tat um, hat Kaufbeuren künftig ein paar Zuschauer vor den TV-Bildschirmen weniger.

