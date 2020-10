vor 19 Min.

Bereit zum Bully

Der ESV Türkheim (blaue Trikots) kämpft am Wochenende wieder um Bezirksligapunkte, der EV Bad Wörishofen (weiße Trikots) startet in die Landesligasaison. Während die Türkheimer auf die Play-offs schielen, hoffen die Wölfe auf den frühzeitigen Klassenerhalt.

Während die Profis noch warten müssen, gehen am Wochenende die Amateure in Bayern wieder aufs Eis. Kurz vorher muss der EV Bad Wörishofen seinen Kader umplanen

Von Axel Schmidt

Die vergangenen Wochen und Monate zehrten an den Nerven der beiden Eishockeyvereine aus Bad Wörishofen und Türkheim. Wenn am Wochenende die Spielzeiten in der Landes- und der Bezirksliga beginnen, ist jedoch alles beinahe vergessen: die lange Ungewissheit, ob überhaupt gespielt werden kann, die Frage, mit welchen Spielern gerechnet werden kann, die Umbaumaßnahmen in der Bad Wörishofer Eisarena, den Corona-Fall mitten in der Vorbereitung bei den Wörishofer Wölfen, Hygienekonzepte und so weiter. Besonders getroffen hat den EV Bad Wörishofen eine Personalie.

EV Bad Wörishofen

Der Landesligist hat bereits kurz nach dem Saisonende und dem Klassenerhalt Nägel mit Köpfen gemacht und Trainer Frank Kozlovsky für ein weiteres Jahr verpflichtet. Der machte sich sogleich auf die Suche nach Verstärkungen – und wurde fündig: Aus Königsbrunn kam nicht nur sein neuer Co-Trainer Jürgen Schuhmaier, sondern auch Abwehrspieler Timo Knopf. „Es sind Spieler, die ich kenne. Sie haben sich gut eingefügt in die Mannschaft“, sagt Kozlovsky. Außerdem wurden die Verträge mit Leistungsträgern wie dem Torhüter-Trio Andreas Nick, Ercan Kumru und Michael Wolf sowie Franz Schmidt verlängert. Dagegen werden die beiden Slowaken, Lubomir Vaskovic und Patrik Janac, nicht mehr für den EVW auflaufen.

Während man sich mit Janac schon im Vorfeld nicht auf eine Vertragsverlängerung einigen konnte, hatte Vaskovic seinen Kontrakt vor wenigen Wochen um ein Jahr verlängert. Doch Corona änderte auch dies. „Ihm ist es zu gefährlich“, sagt Thomas Paul, Sportlicher Leiter des EVW. „Er hat Angst, dass er nicht mehr heimreisen kann, sollte irgendetwas passieren“, so Paul.

Doch es gibt auch gute Nachrichten: Die Wörishofer haben prompt Ersatz gefunden. Für das slowakische Duo sollen nun in der neuen Saison zwei Tschechen stürmen: Vom RSCE Amberg kommt Daniel Vlach (26), wo er zwei Jahre spielte. Zuvor war Vlach beim Bayernligisten EV Pegnitz ein Jahr aktiv. Vom tschechischen Drittligisten HC Stadion Cheb wechselt Michal Horky (22) nach Bad Wörishofen. Horky hat ebenfalls bereits Bayernliga-Erfahrung, 2018/19 spielte er in Burgau und Dorfen, ehe er wieder in seine Heimat zurückkehrte. Am Mittwochabend kamen die beiden neuen Spieler in Bad Wörishofen an. „Wir versuchen, dass sie bereits am Sonntag spielen können“, so Paul.

ESV Türkheim

In der Bezirksliga hofft der ESV Türkheim eine ähnlich gute Rolle spielen zu können, wie in der Vorsaison. Im Frühjahr kämpfte man gar um den Aufstieg in die Landesliga, musste sich in den Play-offs jedoch den Wanderers aus Germering deutlich geschlagen geben.

Bei der Termintagung für die anstehende Saison gab es eine gravierende Änderung: Der BEV-Pokal wurde zugunsten einer 1,5-fach Runde gestrichen. Für die Senioren sind 21 Pflichtspiele angesetzt. So stehen maximal elf Heimspiele in der Saison 2020/21 an. „Dass der Pokal zugunsten einer 1,5-fach Runde gestrichen wurde, war in unserem Interesse“, sagt Döring. „So gewinnen wir mehr Flexibilität in der bevorstehenden Saison.“ Die Hauptrunde endet mit einem Heimspiel am 14. Februar 2021. Anschließend sind Play-offs geplant. Ob die Türkheimer erneut das Zeug dafür haben, wird sich in den kommenden Wochen zeigen. Im Kader hat sich jedenfalls einiges getan. Berufsbedingt stehen die Verteidiger Felix Furtner und Marco Zerrath, die Stürmer Tim Färber und Stephan Pichler sowie Goalie Niko Titz nicht zur Verfügung. Dafür wurde Abwehrspieler Bastian Hitzelberger reaktiviert. Er hat ebenso eine Bad Wörishofer Vergangenheit wie Stürmer Florian Kaiser, der neu hinzukam. Aus der eigenen Jugend werden Niklas Kohler und Jonas Müller den Sturm des ESVT bereichern.

Die Testspielergebnisse zeigen das Potenzial. „Wir haben die Vorbereitung heuer angehoben, wir wollen uns in der kommenden Saison steigern. Das erfordert Gegner, die auf einem höheren Niveau spielen“, erklärt Döring die Partien gegen drei Landes- und zwei Bezirksligisten. Zwar setzte es gegen die Landesligisten EV Pfronten (3:10) und ERC Lechbruck (3:13) deftige Niederlagen. Doch gegen den EV Bad Wörishofen (2:1) und die Bezirksligisten EV Fürstenfeldbruck 1b (14:2) und den ERC Ottobrunn (4:3) gab es Siege. „Wir wollen um die Play-off-Plätze spielen“, sagt Döring. „Wir können ja schlecht sagen, wir wollen weniger erreichen, als letzte Saison.“

Themen folgen