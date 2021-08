Bezirksliga

Der TSV Mindelheim erkämpft sich den ersten Punkt

Mindelheims Ferhan Yörür (links) und seine Kollegen haben gegen die SpVgg Kaufbeuren den ersten Punkt in der Bezirksligasaison erkämpft.

Plus Der TSV Mindelheim beendet die englische Woche zum Saisonstart mit einem Remis in Kaufbeuren. Lob verdienen sich dabei in erster Linie die Defensivstrategen.

Von Axel Schmidt

Das Spiel gegen die SpVgg Kaufbeuren hat für den TSV Mindelheim nur eine gute Nachricht: Man holte den ersten Punkt in der neuen Saison. Punkt, aus, Haken dran.

