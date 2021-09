Bezirksliga

16:15 Uhr

Der TSV Mindelheim feiert einen knappen Derbysieg

Mindelheimer Jubeltraube: Mittendrin steckt der Schütze zum Tor des Tages gegen den TV Erkheim, Ferhan Yörür. Sein Kopfball in der zehnten Minute sollte letztlich das Derby in der Bezirksliga entscheiden.

Plus Alexander Mayr kehrt nach seiner Sperre ins Mindelheimer Tor zurück – und hat maßgeblichen Anteil am 1:0-Sieg gegen den TV Erkheim. Nur eine Sache trübt die Freude.

Von Axel Schmidt

Mit sportlichen Geburtstagsgeschenken kennen sie sich beim TSV Mindelheim in dieser Saison offenbar aus. Durfte vor zwei Wochen Vincent Priewe an seinem Jubeltag mit den Teamkollegen einen 3:2-Sieg gegen Neugablonz feiern, so sollte sich im Derby gegen den TV Erkheim Trainer Benedikt Deigendesch am Ende über ein nachträgliches Geburtstagsgeschenk seiner Elf freuen.

