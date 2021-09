Bezirksliga

15:10 Uhr

Der TSV Mindelheim leistet Aufbauhilfe für den TSV Bobingen

Drei Mal hatte der TSV Mindelheim in Bobingen das Nachsehen. Gegen den TSV Bobingen setzte es eine 0:3-Niederlage.

Plus Der TSV Mindelheim bleibt sich treu: Auswärtsspiele enden in dieser Spielzeit nur selten erfolgreich. So auch beim TSV Bobingen, der zuletzt kriselte.

Von Axel Schmidt

„Es war ein für uns typisches Auswärtsspiel“, fasste Mindelheims Trainer Benedikt Deigendesch die Partie seiner Mannschaft in Bobingen zusammen. Blickt man auf die bisherigen Resultate in der Fremde, dann kann dieser Satz nur eine Niederlage beschreiben.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen