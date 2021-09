Deutscher Meistertitel geht nach Pfaffenhausen

Plus Katharina Raab vom BDV Pfaffenhausen gewinnt das Compound-Finale. Dabei ist sie in dieser Bogenklasse fast ein Neuling.

Besser hätte die Saison 2021 für Katharina Raab vom BSV Pfaffenhausen nicht enden können. Sie wurde bei der deutschen Meisterschaft der Bogenschützen in der hessischen Landeshauptstadt Wiesbaden die neue Deutsche Meisterin mit dem Compoundbogen.