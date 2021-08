Junge Pfaffenhausenerin holt bayerischen Bogen-Titel

Plus Erstmals auf eine neue Distanz schießen? Kein Problem für Bogenschützin Maria Schröther vom BSV Pfaffenhausen.

Eben erst das Abitur mit der Traumnote 1,0 abgeschlossen, nun folgt sportlich der nächste Erfolg für Maria Schröther. Die Bogenschützin des BSV Pfaffenhausen kehrte mit einer Medaille von den bayerischen Meisterschaften zurück.