vor 34 Min.

Breitenbrunn wirft seine Schatten voraus

Der Gau Mindelheim wirbt für das anstehende Gauschießen – und hofft auf einen bestimmten Effekt.

Es läuft gut beim Schützengau Mindelheim: 33 von 36 Gauvereine entsandten ihre Vertreter zur 70. Jahreshauptversammlung des Sportschützen-Gaues. Außerdem gibt es in diesem Jahr wieder ein Gauschießen und erneut einen Luftpistolentag.

Gauschützenmeister Ludwig Stedele jedenfalls konnte auf ein gelungenes Jahr zurückblicken. Die vom Gau Mindelheim ausgerichteten Veranstaltungen wie das Gaukönigsschießen, der Gauschützenball, das Ältestenschießen oder auch die Fahrt zum Oktoberfestschießen nach München wurden allesamt gut angenommen. Letzteres vor allem bei den Schülern und Jugendlichen des Gaues. Der einzige kleine Wermutstropfen bezog sich auf die Mitgliederstatistik: 2019 wies der Gau Mindelheim einen minimalen Rückgang auf. Dies führte Stedele auch auf das fehlende Gauschießen in diesem Jahr zurück.

Am 20. März geht es in Breitenbrunn los

Umso schöner sei es, dass es in diesem Jahr wieder ein Gauschießen geben werde. Der Schützenverein Adler Breitenbrunn wird dieses vom 20. März bis 5. April im Rahmen der Feierlichkeiten zu seinem 100-jährigen Geburtstag ausrichten (siehe Infokasten). Vorsitzender Peter Wank stellte den Schützen das Programm des 59. Gauschießens vor und warb für regen Besuch. Nachdem der Schützenverein Breitenbrunn bei den letzten Gauschießen immer in der Meistbeteiligung ganz vorne dabei war, bat er die Gauvereine, dies zu berücksichtigen und recht zahlreich zum Schießen nach Breitenbrunn zu kommen. Dort warteten natürlich wieder zahlreiche, wertvolle Preise. Auch Gauschützenmeister Stedele warb für eine Teilnahme am Gauschießen, da mit einer guten Beteiligung vielleicht andere Vereine ebenfalls Interesse an der Durchführung eines Gauschießens bekommen könnten.

Bei den Sportberichten gaben Gausportleiter Tobias Rothfelder, die Gaudamenleiterin Verena Stich und Gaujugendleiterin Gabi Schmidpeter einen umfassenden Überblick über die Erfolge der Schützen bei den weiterführenden Meisterschaften und bei den Bezirkspokalschießen mit den Gauen Memmingen und Krumbach. Im Anschluss daran erfolgte die Übergabe der Urkunden an die Sieger bei den deutschen Meisterschaften und im Bezirks-RWK.

Weilbach und Oberegg treten zum Aufstiegskampf an

Anschließend freute sich RWK-Leiter Joachim Wiedemann in seinem Bericht über einen erfolgreich verlaufenen Rundenwettkampf und gab noch die Platzierungen der Gauvereine im Bezirks-RWK bekannt. Nach der Urkundenverteilung an die Klassensieger wünschte er noch den Mannschaften aus Weilbach und Oberegg, die den Gau bei den Aufstiegskämpfen zum Bezirks-RWK vertreten, viel Erfolg.

Neuigkeiten gab es auch vom Schützenbezirk: Hier stellte Präsident Karl Schnell in seinem Grußwort das geplante Talentförderzentrum des BSSB in Balzhausen vor und gab einen Überblick über die Fördermöglichkeiten beim Bau von Schießstätten.

Anschließend durfte Schnell insgesamt 18 verdiente Schützen des Gaues Mindelheim für ihren Einsatz zum Wohle des Schützenwesens ehren:

SG Bedernau Dieter Seitz, Daniel Schäffler (beide „In Anerkennung“/BSSB), Carina Rotter, Roswitha Egg (beide „Treue Mitarbeit“/Bezirk)

SG Apfeltrach Hermann Höbel, Franz Seitz, Hermann Dausch (alle „In Anerkennung“/BSSB), Hugo Mayer, Martin Wißmiller (beide „Treue Mitarbeit“/Bezirk), Christian Wißmiller (Ehrennadel Gold/BSSB)

Heiterkeit Unteregg Tobias Rothfelder („Treue Mitarbeit“/Bezirk)

Edelweiß Salgen Stefanie Jakob (Verdienstnadel Silber/Bezirk)

Heideröslein Oberegg Winfried Bräckle (Verdienstnadel Silber/Bezirk)

Frohsinn Schöneberg Diana Suiter (Verdienstnadel Gold/Bezirk), Xaver Häring (Ehrennadel Gold/Bezirk)

SG Unterrieden Joachim Wiedemann (Ehrennadel Gold/Bezirk)

Kgl. priv. FSG Mindelheim Helmut Thiemig (Ehrennadel Gold/BSSB)

SG Oberkammlach Werner Huber (Ehrennadel Gold/DSB)

Am Ende der Jahresversammlung in Breitenbrunn verkündete der Schützenverein Bronnen noch, dass er in diesem Jahr zum dritten Mal die Luftpistolentage im Gau ausrichten werde. (axe)

Themen folgen