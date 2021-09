Breitensport

Der TV Türkheim präsentiert seine sportliche Vielfalt

Was genau Aikido bedeutet, zeigten Josef Egger und Co.

Plus Bei bestem Wetter veranstaltet der TV Türkheim seinen Sporttag – in der Halle. Trotzdem kommen zahlreiche interessierte Bürger und machen mit.

Wer verbringt schon freiwillig einen herrlichen Spätsommertag in der Turnhalle? Die Antwort: gar nicht einmal so wenige. Das freute die Verantwortlichen des TV Türkheim, der mit einem abteilungsübergreifenden Sporttag bei den Türkheimer Bürgern Werbung in eigener Sache machen wollte.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

