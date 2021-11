Welche Auswirkungen die strengeren Corona-Regeln auf den Sport haben

Plus Die schärferen Corona-Regeln machen den Amateursportlern zu schaffen. Was das für die Vereine bedeutet und welche Wettbewerbe noch stattfinden.

Wird gespielt? Oder ist alles abgesagt? Diese Fragen stellen sich jetzt wieder in vielen Sportarten. Nachfolgend ein Überblick, wie es nach derzeitigem Stand in unserer Region aussieht: