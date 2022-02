Cool im Eiskanal

Olympia Deutsche Sportler dominieren in Peking im Eiskanal. Warum das so ist, weiß die Wahl-Türkheimerin Susi Erdmann. Zu Besuch bei der ehemaligen Rodlerin und Bobpilotin.

Von Robert Prestele

Türkheim Der Eiskanal von Peking ist die Gold-Ader der deutschen Olympia-Mannschaft. Rodler, Skeleton-Fahrer und Bobpiloten haben bislang sieben Gold- und vier Silbermedaillen sowie eine Bronzemedaille eingefahren. Woran aber liegt es, dass die deutschen Fahrer der Konkurrenz davonfahren? Eine, die sich mit dem Rodel- und Bobsport bestens auskennt, ist die Wahl-Türkheimerin Susi Erdmann.

Von Kindesbeinen an hat die im Harz geborene Susi-Lisa Erdmann, wie sie vollständig heißt, ihr Leben dem Eiskanal verschrieben. Das Resultat ist eine imposante Bilanz: Fünf Olympia-Teilnahmen mit drei Medaillen, sieben WM-Titel, vier EM-Titel und drei Gesamtweltcup-Siege zieren ihre sehenswerte Vita. Und das in zwei verschiedenen Disziplinen: Erdmann war nämlich im Rodeln und beim Bobfahren in der Weltspitze. Dabei auch noch für zwei Verbände zu starten, nämlich für die damalige DDR und dann für die Bundesrepublik Deutschland, rundet die Erfolgsgeschichte vollends ab.

Begeistert und intensiv verfolgt die frühere Spitzensportlerin deshalb auch die Wettbewerbe im Eiskanal bei den Olympischen Spielen in China. Dabei sei sie eine absolut „aktive“ Zuschauerin. „Mir fallen natürlich auch kleine Fehler sofort auf und da leide ich dann auch direkt mit den Teilnehmern“, beschreibt Susi Erdmann ihre Zuschauerrolle. „Das geht schon mal so weit, dass ich beispielsweise in einer Kurve mitgehe und dann nicht mehr ruhig vor dem Fernseher sitzen kann“, beschreibt sie ihre Fernsehgewohnheiten auf der heimischen Couch.

Da sie sowohl beim Rodeln als auch im Bob aktiv war, kann sie beide Disziplinen gut miteinander vergleichen. Das Rodeln sei direkter, ja sehr feinfühlig zu handhaben. „Allerdings ist man auf sich allein gestellt und für sich verantwortlich“, sagt die 54-Jährige. Der Bob hingegen biete etwas Kraftvolles, etwas Dynamisches. „Mir hat auch immer der Team-Gedanke beim Bobfahren gefallen. Man verliert gemeinsam und man gewinnt gemeinsam“, hebt sie das Gefühl hervor, sich gemeinsam mit einer oder drei weiteren Athletinnen in einem Hightech-Bob in die Eisbahn zu stürzen.

Dennoch freut sich die frühere Weltklasse-Bobfahrerin über den neuen Wettbewerb Monobob bei den Frauen. Dies sei eine gute Sache und insbesondere für den Frauen-Bobsport eine große Bereicherung. Ein Einzel-Bob sei vermutlich sehr sensibel zu fahren. Zudem generiert die Neuerung mehr Wettbewerbe für die Frauen. „Das hätte mich ganz sicher auch gereizt. Schade, dass es das zu meiner Zeit noch nicht gegeben hat“, bedauert sie.

Bei der Frage nach der Dominanz Deutschlands im Eiskanal führt die Expertin mehrere Punkte an: „Den einen Grund gibt es natürlich nicht.“ Einerseits sei die Nachwuchsförderung in Deutschland sehr weit, sei es in Leistungszentren oder bei bestimmten Schulen in direkter Nähe eines Eiskanals sogar als Schulfach. Dazu kommen später Fördermöglichkeiten wie beispielsweise bei der Bundeswehr oder der Bundespolizei. Sie selbst zunächst Sportsoldatin bei der Nationalen Volksarmee (NVA) der DDR, ehe sie 1992 als Sanitätssoldatin in die Sportfördergruppe der Bundeswehr aufgenommen wurde. 1997 wurde sie dann die erste Berufs-Sportsoldatin der Bundeswehr.

Neben der Sportförderung gibt es noch zwei Gründe für die deutsche Dominanz im Eiskanal: „Deutschland hat weltweit die meisten Kunsteisbahnen, was die Trainingsmöglichkeiten und die Nachwuchsausbildung enorm steigert. Dazu ist hierzulande die Material-Kunde führend, was für erfolgreichen Rodel- und Bobsport unabdingbar ist“, sagt Erdmann.

Zum viel diskutierten Thema Menschenrechte in China hat Susi Erdmann eine klare Position: Für sie sei gerade der zeitliche Ansatz der Diskussion fragwürdig. Für die Sportler sei es schade, dass das Thema während der Spiele so „hochgekocht“ wird. Dies hätte man bereits bei der Vergabe oder danach ansiedeln sollen. „Man muss bedenken, dass es für die Teilnehmer um Karrieren, ja um Existenzen, deren Umfeld und schließlich auch um Fördergelder geht.“

Das Ende ihrer eigenen Vorzeige-Karriere liegt nun zwar schon 15 Jahre zurück, mittlerweile arbeitet Erdmann als Sportfeldwebel an der Sanitätsakademie der Bundeswehr in München. Dem Eiskanal aber ist sie immer noch treu. Wer einmal mit der Weltklasse-Pilotin am Steuer durch die Eisbahn rasen möchte, kann dies mit ihr in Innsbruck wagen. Für Laien sicherlich ein Event mit Adrenalinschub-Garantie. Eine Portion Humor bewies die Sportlerin in ihrer „dritten Disziplin“. Bei der von TV-Entertainer Stefan Raab initiierten Wok-WM stand sie 2006 und 2008 im Team-Wettbewerb wieder – wo sonst – ganz oben auf dem Treppchen. Ein Fun-Sport-Titel zum Ausklang einer beeindruckenden Karriere.

Inzwischen wohnt Susi Erdmann jetzt schon über zwei Jahre in Türkheim. Ihre Leidenschaft für das Golfspiel und Franz „Bulle“ Roth waren dafür ausschlaggebend. Mit dem Ex-Bayernspieler hatte die Sportlerin bereits an mehreren Benefiz-Golfturnieren teilgenommen. So schwang sie dann auch auf der Golfanlage zu Gut Ludwigsberg in Türkheim für einen guten Zweck den Schläger – und lernte dabei die Umgebung und die Leute kennen. Es hat alles gepasst, sodass sie mit ihrem Lebenspartner beschloss, nach Türkheim zu ziehen. „Ich fühle mich hier so richtig, richtig wohl“, sagt Erdmann, die am letzten Olympia-Wochenende noch einmal auf der eigenen Couch „mitfährt“, wenn die letzten Entscheidungen im Bobsport anstehen.