DFB ehrt Wörishofer Funktionärs-Duo

Hermann Kohler (links) ist einer der beiden FCW-Funktionäre, die in Günzburg unter anderem vom Bezirkstagspräsidenten Martin Sailer geehrt wurde.

Hermann Kohler und Armin Warschun werden in Günzburg für ihr ehrenamtliches Engagement ausgezeichnet. Beide sind seit Jahrzehnten dem FCW treu.

Große Ehre für zwei Mitglieder des FC Bad Wörishofen. Im Rahmen des Ehrenamtstages des DFB zeichnete der Bayerische Fußballverband (BFV) unter anderem Hermann Kohler und Armin Warschun für deren ehrenamtliches Engagement beim FCW aus.

Hermann Kohler durchlief alle Jugendmannschaften des Vereins und war danach ein wichtiger Führungsspieler der ersten Mannschaft. Am Ende seiner Karriere brachte er sich bereits als Spielertrainer erfolgreich für den Verein ein. Im Jahr 1999 wechselte er in die Vorstandsriege und übernahm den Posten des Schatzmeisters, den er bis heute ausübt. Seit 20 Jahren organisiert er Trainingslager in der Kneippstadt, zu denen unter anderem internationale Spitzenmannschaften wie Fenerbahce Istanbul oder Bundesliga-Teams wie Borussia Mönchengladbach oder der 1. FC Nürnberg gehörten.

In Günzburg gibt es für die Ehrenamtlichen im Fußball ein großes Fest

Sie steuern das Schiff in die richtige Richtung

Armin Warschun ist ebenfalls ein Urgestein des FC Bad Wörishofen. Seit seinem zwölften Lebensjahr ist er dem Verein treu: als Torhüter, Jugendtrainer und mittlerweile als Vorsitzender des Jugendfördervereins. Zusätzlich betreut er seit über zehn Jahren das Sportheim. Außerdem engagiert sich Warschun in der Vorstandsarbeit, wo er sich im sportlichen Bereich bei den ersten Mannschaften einbringt. (mz)

