Das End-Spiel für den FSV Kirchdorf

Zum vorerst letzten Mal tritt der A-Klassist bei seinem Jubiläumsturnier als eigenständige Mannschaft an. Fortan heißt es „Spielgemeinschaft“ mit dem FC Rammingen.

Von Robert Prestele

Ohne Punktverlust spielte sich der SV Schlingen ins Finale und setzte sich auch dort mit 2:0 gegen die Gastgeber vom FSV Kirchdorf durch. Kein Zweifel, das Turnier in Kirchdorf sah einen verdienten und überzeugenden Sieger.

Zum 60-jährigen Jubiläum lud der FSV Kirchdorf Nachbarschaftsvereine zum sportlichen Wettbewerb ein. So den SV Schlingen, den FC Rammingen und den FC 98 Auerbach/Stetten (Gruppe 1), sowie den FC Bad Wörishofen und die SG Wiedergeltingen/Amberg (mit den Gastgebern in Gruppe 2). Wobei sich Kirchdorf und Rammingen – angesichts der vereinbarten Spielgemeinschaft – gegenseitig mit Spielern aushalfen.

Vorab war ein Kompliment an die teilnehmenden Teams angebracht. Trotz Terminüberschneidungen zog keine der Mannschaften ihre Zusage zurück. So traten die Vereine dann eben teilweise mit Reserve-Teams (auch bestückt mit Jugendspielern, wie zum Beispiel Bad Wörishofen) an. Dies schmälerte den Wert des Turniers aber keineswegs.

Der SV Schlingen bleibt ohne Punktverlust

Mit Yücel Güler stand ein neuer Trainer beim SV Schlingen an der Seitenlinie. Und besser hätte sein Einstand nicht laufen können. Sein Team zeigte eine überzeugende Leistung und spulte die Vorrunde ohne Verlustpunkt ab. Der erste Finalteilnehmer stand also bald fest.

Den zweiten Finalplatz sicherten sich die Gastgeber, die sich in der Vorrunde lediglich ein Unentschieden leisteten. So kämpften, aufgrund der Vorrunde, schließlich Auerbach/Stetten und Amberg/Wiedergeltingen um den fünften Platz, den sich Amberg/Wiedergeltingen mit einem 3:0-Erfolg souverän sicherte. Den dritten Rang nahm der FC Bad Wörishofen mit nach Hause. Die Kneippstädter setzten sich gegen den FC Rammingen glatt mit 2:0 durch. Als Coach hatten die Kicker aus der Kurstadt aushilfsweise einen alten Bekannten engagiert. Ex-Trainer Christian Vogel fungierte nicht nur als Teamchef, sondern auch als Spieler.

Das Finale ist ein Spiel auf Augenhöhe

Spannender allemal als die vorangegangenen Platzierungsspiele gestaltete sich das Finale. Beide Teams hatten ihre Möglichkeiten und sowohl hüben wie drüben hätte der Führungstreffer fallen können. Der gelang unmittelbar vor dem Halbzeitpfiff den Gästen aus Schlingen. Eine sehenswerte Volleyabnahme im Strafraum ließ Kirchdorfs Keeper keine Chance. In der zweiten Hälfte das gleiche Bild. Die Zuschauer sahen ein Spiel auf Augenhöhe, in dem nun Kirchdorf vehement auf den Ausgleich drängte. Aber immer wieder scheiterten die Gastgeber knapp. In der letzten Minute machte Schlingen mit dem 2:0 dann den Sack aber endgültig zu und sicherte sich verdientermaßen den Turniersieg.

Nicht entgehen ließ sich Bad Wörishofens Bürgermeister Paul Gruschka die Siegerehrung. Allzu verständlich, war doch das Turnier – mit Bad Wörishofen, Kirchdorf und Schlingen – auch eine Art „Stadtmeisterschaft“, die der südliche Stadtteil letztlich für sich entschied. Aufgrund der Teilnahmebedingungen einzelner Teams ist der Turnierausgang für eine Prognose hinsichtlich der bald beginnenden Saison nur bedingt geeignet. Neben dem sportlichen Aspekt erlebten Zuschauer und Akteure ein sympathisches Turnier in angenehmer Atmosphäre mit einem absolut tiefenentspannten Stadionsprecher. Ein F-Juniorenspiel rundete das Jubiläum ab und für den kulturellen Schlusspunkt sorgten dann die Kirchdorfer Musikanten.

